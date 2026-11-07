El duro momento de Atlético Mineiro a semanas de la final con Boca

A días de que se produzca la final de la Copa Sudamericana, el andar de los dos equipos clasificados es una buena manera de determinar lo que se espera que suceda en el campo de juego. En el caso de Boca, es posible apreciar un presente inmejorable, mientras que en Atlético Mineiro se está reproduciendo una situación futbolística que enciende varias alarmas, debido a que se nota una tendencia que pareciera no tener vuelta atrás.

{{{htmlAmp}}}

Si se miran los últimos cinco partidos disputados por el conjunto que está en manos de Eduardo Domínguez, es posible apreciar que perdió frente a Montevideo City Torque por 2-0. Luego fue superado por Flamengo por 3-2, más adelante cayó frente a Cruzeiro por 1-0, le tocó conocer la derrota frente a Gremio por 2-0 y Botafogo lo superó por 1-0. Son derrotas consecutivas que exponen un presente más que preocupante.

El próximo encuentro del conjunto dirigido por el entrenador argentino es frente a Gremio, por la vuelta de la semifinal de la Copa de Brasil. En la ida cayó por 2-0. Se trata de una gran oportunidad para observar cómo reaccionan los jugadores frente a un entorno de presión, donde deben ganar de manera obligatoria para alcanzar la final de un certamen que reparte grandes premios en dólares para el conquistador.

Muy distinto es el caso de Boca, que se encuentra atravesando una enorme racha de partidos sin conocer la derrota. Además, hay que sumarle que le ganó a River en el Superclásico y con ello alcanzó una temporada 2026 sin conocer la derrota frente a los demás equipos que son denominados grandes en el fútbol argentino. No hay dudas de que llega como favorito a la final de la Copa Sudamericana por su pasado, presente y los jugadores que dispone dentro del plantel.

El reglamento de la final

A diferencia de viejas ediciones, la final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Se trata de un encuentro único que coronará al mejor del segundo certamen internacional de clubes organizado por la CONMEBOL.

En lo que respecta al reglamento, los equipos no pueden modificar la lista de buena fe que presentaron para sumar refuerzos y, en caso de que haya empate en el marcador, la jornada se extenderá un poco más de lo esperado, debido a que se disputarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si la igualdad persiste, el campeón se conocerá por medio de los penales. Algo en lo que el Xeneize es experto.