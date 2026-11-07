Los jugadores y la hinchada de Rosario Central festejaron haber salido campeones, ya que no estaban al tanto que, en la última jugada del partido, Boca Juniors le ganó a Defensa y Justicia, coronandose campeón de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol.

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Los "canallas" necesitaban ganar y esperar que Boca empate o pierda con "el halcón de Varela". Sin embargo, en tiempo suplementario, el ecuatoriano Enner Valencia selló el 1 a 0 en la Bombonera, que le dio el mismo título que obtuvo Central el año pasado, aunque por una resolución de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Mientras los jugadores e hinchas "xeneixes" desbordaban de alegría en la Bombonera, los hinchas invadieron la cancha y abrazaron a sus jugadores, que también iniciaron el festejo en el Gigante de Arroyito, donde le habían ganado 2 a 0 al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.

Cómo fue el partido

El equipo saltó al campo sabiendo que dependía exclusivamente de sí mismo para coronar el gran objetivo del año. Enfrente, el Halcón de Varela planteó un esquema inteligente, áspero y bien estructurado que ahogó los intentos ofensivos del conjunto de la Ribera durante casi todo el encuentro.

Con este triunfo dramático sobre el final, Boca abrochó el primer puesto de la tabla acumulada de la temporada, desatando un festejo interminable en toda la Bombonera y asegurando la corona de campeón de la liga.