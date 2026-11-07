Rosario Central perdió el título de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol, a manos de Boca Juniors, en la última jugada de su partido contra Defensa y Justicia. Justo el día de esta definición, que tuvo ribetes insólitos, fue el que eligio la vicepresidenta Victoria Villarruel para ir a ver al "canalla" al Gigante de Arroyito.

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La titular del Senado arribó hoy al estadio de Rosario Central y, antes del partido con el descendido Estudiantes de Río Cuarto, fue recibida por las autoridades del club "canalla", que le regalaron una camiseta de Ángel Di María.

Villarruel se sacó fotos con algunos hinchas y difundió a través de su cuenta de Instagram, y sus cuentas satélites, imágenes de ella en la tribuna en el 2 a 0 ante el equipo cordobés. Ese triunfo le daba el título, pero dependía de resultados. Entre ellos, el de Boca.

Y fue Boca, el que le terminó arrebatando el título, con un gol en el tiempo suplementario del ecuatoriano Enner Valencia en la Bombonera. Pero faltaba algo más, además de quedarse sin el titulo en la última jugada.

El insólito momento en la definición del campeonato: Central no supo del gol de Boca y siguió festejando

Los jugadores y la hinchada de Rosario Central festejaron haber salido campeones, ya que no estaban al tanto que, en la última jugada del partido, Boca Juniors le ganó a Defensa y Justicia, coronandose campeón de la tabla anual de la Liga Profesional de Fútbol.

Los "canallas" necesitaban ganar y esperar que Boca empate o pierda con "el halcón de Varela". Sin embargo, en tiempo suplementario, el ecuatoriano Enner Valencia selló el 1 a 0 en la Bombonera, que le dio el mismo título que obtuvo Central el año pasado, aunque por una resolución de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Mientras los jugadores e hinchas "xeneixes" desbordaban de alegría en la Bombonera, los hinchas invadieron la cancha y abrazaron a sus jugadores, que también iniciaron el festejo en el Gigante de Arroyito, donde le habían ganado 2 a 0 al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto.