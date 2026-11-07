Uno por uno: los puntajes de los jugadores de Boca en la consagración de la Tabla Anual ante Defensa y Justicia

Uno por uno: los puntajes de Boca en la derrota ante Vasco da Gama por Copa Sudamericana. Cómo jugó Boca ante Vasco en La Bombonera.

Boca Juniors derrotó 1 a 0 Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura y se consagró campeón de la Tabla Anual. El conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se quedó con un triunfo sobre la hora con gol de Enner Valencia.

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Los puntajes de Boca

Alvaro Montero (6): el colomniano fue uno de los mejores del primer tiempo. Tapó un mano y luego dio seguridad cada vez que lo exigieron

Leandro Lozano (6): sufrió el primer tiempo ante la potencia de Gutiérrez. Pero fue criterioso para ir al ataque y mostró personalidad para participar en el juego.

Lautaro Di Lollo (5): tuvo error en el primer tiempo que casi cuesta un gol. En la segunda parte volvió a ser peligroso en el área rival y el arquero le sacó un cabezazo que era gol.

Facundo Herrera (6): el central tuvo otra actuación destacada, animándose a jugar mano a mano. Anticipó y realizó buenos quites en momentos que Boca estaba mal parado.

Lautaro Blanco (5): Fue de menor a mayor. En el primer tiempo no pudo desboradar por la banda, pero en el complemento tuvo más participación.

Santiago Ascacibar (7): fue el mejor jugador de Boca. Estuvo presente para la generación de juego, quitó y, como suele hacerlo, pisó el área con peligro.

Leandro Paredes (7): Volvió a convertirse en la manija del equipo y la mayoría de los ataques de peligro ancieron desde sus pies. Salió a los 30 minutos del segundo tiempo por fatiga muscular.

Milton Delgado (6): Aunque no tuvo mucho peso en ataque, mostró el despliegue de siempre, fue una rueda de auxilio en defensa y también para mostrarse entre líneas.

Alan Velasco (5): Fue de menor a mayor. En el primer tiempo tuvo una situación de gol desde afuera del área e inquietó a la defensa rival.

Miguel Merentiel (3): Tuvo dos situaciones claras de gol pero las desperdició. No estuvo fino para aguantar las pelotas y tampoco para asistir cuando debía.

Sebastián Villa (6): Redondeó un buen partido. Fue el delantero más peligroso de los delanteros al desbordar por derecha cada vez que pudo.

Tomás Aranda (5): ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo por Velasco. Tras 70 días sin jugar por lesión, se lo vio participativo pero con la lógica falta de ritmo.

Leonel Flores (5): el extremo entró en la segunda parte por Villa. No tuvo muchas participaciones ante un rival que se cerró bien en el fondo.

Enner Valencia (8): a los 30 del segundo tiempo se metió en la cancha en reemplazo de Paredes. Se paró de centrodelantero y, cuando parecía que no iba a tener protagonismo, se transformó en con el gol a los 95 minutos.