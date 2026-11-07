Uno por uno: los puntajes de los jugadores de Boca en la consagración de la Tabla Anual ante Defensa y Justicia

Boca Juniors derrotó 1 a 0 Defensa y Justicia por la última fecha del Torneo Clausura y se consagró campeón de la Tabla Anual. El conjunto de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena se quedó con un triunfo sobre la hora con gol de Enner Valencia.
Los puntajes de Boca
Alvaro Montero (6): el colomniano fue uno de los mejores del primer tiempo. Tapó un mano y luego dio seguridad cada vez que lo exigieron
Leandro Lozano (6): sufrió el primer tiempo ante la potencia de Gutiérrez. Pero fue criterioso para ir al ataque y mostró personalidad para participar en el juego.
Lautaro Di Lollo (5): tuvo error en el primer tiempo que casi cuesta un gol. En la segunda parte volvió a ser peligroso en el área rival y el arquero le sacó un cabezazo que era gol.
Facundo Herrera (6): el central tuvo otra actuación destacada, animándose a jugar mano a mano. Anticipó y realizó buenos quites en momentos que Boca estaba mal parado.
Lautaro Blanco (5): Fue de menor a mayor. En el primer tiempo no pudo desboradar por la banda, pero en el complemento tuvo más participación.
Santiago Ascacibar (7): fue el mejor jugador de Boca. Estuvo presente para la generación de juego, quitó y, como suele hacerlo, pisó el área con peligro.
Leandro Paredes (7): Volvió a convertirse en la manija del equipo y la mayoría de los ataques de peligro ancieron desde sus pies. Salió a los 30 minutos del segundo tiempo por fatiga muscular.
Milton Delgado (6): Aunque no tuvo mucho peso en ataque, mostró el despliegue de siempre, fue una rueda de auxilio en defensa y también para mostrarse entre líneas.
Alan Velasco (5): Fue de menor a mayor. En el primer tiempo tuvo una situación de gol desde afuera del área e inquietó a la defensa rival.
Miguel Merentiel (3): Tuvo dos situaciones claras de gol pero las desperdició. No estuvo fino para aguantar las pelotas y tampoco para asistir cuando debía.
Sebastián Villa (6): Redondeó un buen partido. Fue el delantero más peligroso de los delanteros al desbordar por derecha cada vez que pudo.
Tomás Aranda (5): ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo por Velasco. Tras 70 días sin jugar por lesión, se lo vio participativo pero con la lógica falta de ritmo.
Leonel Flores (5): el extremo entró en la segunda parte por Villa. No tuvo muchas participaciones ante un rival que se cerró bien en el fondo.
Enner Valencia (8): a los 30 del segundo tiempo se metió en la cancha en reemplazo de Paredes. Se paró de centrodelantero y, cuando parecía que no iba a tener protagonismo, se transformó en con el gol a los 95 minutos.