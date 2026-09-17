El Roña Castro fulminó al gobierno de Javier Milei en plena crisis: "La pobreza"

Jorge Fernando "Roña" Castro rompió el silencio en las últimas horas y apuntó contra el gobierno liberal de Javier Milei. La leyenda del boxeo argentino que tiene varios comedores y merenderos para ayudar a la gente habló de la inflación, pero también de cómo creció la pobreza y la cantidad de personas a las que les brinda mucho más que comida. A su vez, habló de la política en nuestro país, analizó este presente de crisis y no se guardó nada.

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El Roña Castro cuestionó al gobierno de Milei en medio de la crisis: "Se me llenan los comedores"

"¿Ha bajado la inflación? Puede ser... Pero a mí se me llenan más los comedores, así que no digan que la pobreza bajó. La gente cada vez sufre más, tiene menos laburo. Han cerrado miles de fábricas, así que no pueden mentir como están mintiendo. Ellos ven desde el lugar de ellos", esbozó "Lomocotora" en el ciclo Enemigos del Rey con Reynaldo Sietecase en Ahora Play acerca de cómo cambió el panorama con el paso del tiempo con el líder de La Libertad Avanza en el poder.

Por otro lado, el excampeón del mundo de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y dueño de un KO inolvidable ante John David Jackson agregó :"Yo siempre digo que acá hay un montón de políticos, todos los diputados y senadores, tienen que presentar proyectos para que Argentina se siga levantando. Calientan la silla y no hacen nada. Hoy en día se venden, muchos políticos están salvados, se salvan muy pocos cuando somos millones de argentinos en el país".

El Roña Castro y una pelea constante contra la pobreza y el gobierno de Milei

No es la primera vez que el nacido en Caleta Olivia (Santa Cruz) habla acerca del presente de nuestro país y de cómo lo vive a través de sus comedores. Sin ir más lejos, a mediados del 2024 aseguró que se había triplicado la cantidad de gente en sus comedores y merenderos, lo cual volvió a dejar en evidencia la crisis. Con el correr de los meses, el "Roña" siguió apareciendo en diferentes programas y nunca ocultó lo que atraviesa en el día a día.

Jorge "Roña" Castro apuntó contra el gobierno de Javier Milei

En el medio hasta tuvo un cruce con trolls libertarios a través de las redes sociales, quienes lo atacaron por hacer chocolatada con agua y leche -en polvo- en un "balde sucio". Como en sus épocas de boxeador, Castro respondió con todo pero con palabras y contando la realidad que lo afecta directamente. "Hay 14 comedores acá en Lomas de Zamora y los abastecemos. Después tenemos 9 merenderos donde a los que vienen le damos una copa de leche o la chocolatada. Antes eran 2100 personas las que se acercaban y hoy superan las 6400. No sé si estamos cada vez peor, pero hay gente que está pasando hambre", destacó en aquel momento en diálogo con El Destape.