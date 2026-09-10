Quiénes son los representantes del boxeo argentino para los Suramericanos: el camino al regreso a los Juegos Olímpicos

El próximo sábado 12 de septiembre comienzan los Juegos Suramericanos en Santa Fe y el boxeo es uno de los deportes presentes. En total, habrá once representantes de dicha disciplina en los Odesur, además del cuerpo técnico, que sueñan con acercarse al objetivo principal: los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Si bien no es un certamen clasificatorio, lo cierto es que sí pueden dar un paso gigante coronándose como locales a dos años de la máxima competencia.

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La marcada ausencia en París 2024 del deporte de los puños, sabiendo que es el que más medallas le dio a nuestro país (24 divididas en siete de oro, siete de plata y diez de bronce) a lo largo de la historia, sin dudas llamó la atención. Ahora el plan es volver a participar y demostrar que el boxeo argentino sigue vigente incluso cuando no hay campeones del mundo masculinos a nivel profesional y sólo una monarca -interina- en la rama femenina. El camino hacia los JJOO comenzó y los deportistas van por la gloria máxima de la mano del técnico Daniel González, quien trabaja junto a Guillermo Manente, Marco Narváez y Gabriel Lemme en el CeNARD pensando en lo que viene.

Quiénes son los representantes argentinos del boxeo en los Juegos Suramericanos

Boxeo femenino

Hasta 51kg - Tatiana Flores.

Hasta 54kg - Melani Martínez.

Hasta 57kg - Delfina Arancibia.

Hasta 65kg - Lucía Muello.

Hasta 75kg - Lorena Balbuena.

Boxeo masculino

Hasta 55kg - Santiago Tulian.

Hasta 60kg - Santiago Celes.

Hasta 70kg - Mateo Tavarone.

Hasta 80kg - Nahuel Roldán.

Hasta 90kg - Pedro Arjona.

Más de 90kg - Enzo Gallardo.

Tatiana Flores, la campeona en Brasil que se encamina a los Juegos Olímpicos

Si bien todavía deberá superar instancias clasificatorias para llegar a Los Ángeles 2028, la joven argentina ya dejó su huella en un torneo disputado en suelo brasileño. Bajo las reglas de la World Boxing -la nueva entidad a cargo de las competencias olímpicas que debutó oficialmente en dicho certamen- se consagró en 2025 en Foz de Iguazú dejando en alto la bandera de nuestro país. Ahora buscará hacer lo propio en los Suramericanos Santa Fe 2026 al que llegará con otras compañeras y compañeros que tienen el mismo sueño.

Tatiana Flores, una de las grandes figuras del boxeo argentino para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Cuáles son las instancias clasificatorias a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 para el boxeo

Campeonato Mundial de Boxeo 2027.

Eliminatorias Continentales 2027 en América, Asia, África, Europa y Oceanía.

Primer Clasificatorio Olímpico Mundial 2028.

Repechaje Mundial rumbo a los Juegos Olímpicos.

Cómo serán los criterios de clasificación al boxeo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

124 plazas femeninas y 124 plazas masculinas (paridad de género). 234 de las 248 se definirán en los torneos, 6 para el país anfitrión y 8 invitados (wild cards)

14 categorías de peso oficiales.

4 oportunidades de clasificación para todos los boxeadores y boxeadoras.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Está programado oficialmente que el torneo se dispute en Estados Unidos entre el viernes 14 de julio y el domingo 30 de julio.