Boxeo: el Puma Martínez hizo un sorpresivo anuncio sobre su futuro

Fernando "Puma" Martínez anunció qué será de su futuro en el boxeo a poco menos de un año de su última pelea. El 22 de noviembre del 2025 se subió al ring para pelear contra Jesse "Bam" Rodríguez en Arabia Saudita y el resultado claramente no fue el esperado ya que perdió por la vía rápida en el décimo asalto en lo que pudo ser un combate consagratorio. Ahora, la vida del oriundo del barrio porteño de La Boca dio un giro gigante junto al de su familia y no dudó en anunciarlo.

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La nueva vida del Puma Martínez, excampeón mundial de boxeo, a un año de su última pelea

Desde hace varias semanas, el argentino que acumula un récord de 18 triunfos (9 por KO) y una derrota, movilizó sus redes sociales con diferentes posteos en el feed y las historias. Varias de ellas haciendo referencia a "algo nuevo" en su carrera en la que también están incluidas su hija y su pareja, Micaela Torta Oliveri. Ahora, brindaron una entrevista juntos y en ella dieron detalles de lo que se viene, que no tiene que ver con pelear otra vez pero no está lejos de ello.

En una charla con Carlos Irusta para ESPN KnockOut, este último les consultó acerca de esos posteos y fue el momento ideal para develar el misterio. Tal es así que aprovecharon la ocasión para cortar ese momento y publicar la gran novedad: el nuevo plan de la familia es un gimnasio de boxeo -que aún no tiene lugar físico- pero sí se sabe que será de alto rendimiento y tendrá como nombre Fernando "Puma" Martínez. Lo que el propio púgil anunció días antes como "un nuevo comienzo" finalmente ya está encaminado y, mientras tanto, se espera por su vuelta al ring.

Qué va a pasar con la carrera de Fernando Puma Martínez a casi un año de su última pelea

Hasta el momento, el futuro del boxeador oriundo del barrio porteño de La Boca es una verdadera incógnita. El pasado mes de mayo emprendió viaje hacia Estados Unidos "para alinear el plan de regreso al ring", como confirmaron fuentes cercanas a El Destape, pero todavía no hay nada concreto. Para colmo, la inauguración del gimnasio también se acerca y parece estar enfocado en esta cuestión junto a sus seres queridos.

Otro detalle no menor al respecto es su vínculo contractual con Marcos "Chino" Maidana. Después de la muerte de Gustavo "Pileta" Maidana -primo de la leyenda y excabeza principal de Chino Maidana Promotions- la empresa cambió su nombre -sólo la última palabra a Promociones-, pero al exboxeador de Maragarita, Santa Fe, y al excampeón del mundo no se los volvió a ver juntos desde mayo cuando compartieron una velada en suelo estadounidense.

Fernando "Puma" Martínez abre su propio gimnasio de boxeo

Cómo está la categoría supermosca, en la que el "Puma" Martínez fue campeón del mundo

Luego de aquel duelo contra Jesse "Bam" Rodríguez en Arabia Saudita, este último cambió de división y ahora pelea entre los gallos. Esto abrió el panorama y llegaron nuevos campeones a los que el "Puma" Martínez podría enfrentar en un hipotético regreso. El panorama no es para nada negativo para el argentino, aunque dependerá de que tenga el deseo de volver al ring después de casi un año sin pelear.

Por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) aparece el costarricense David Jiménez, por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) el australiano Andrew Moloney y el japonés Kenshiro Terajiy por la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) no tiene dueño y lo disputará el nipón Tomoya Tsuboi contra el sudafricano Ricardo Malajika el próximo domingo 27 de septiembre en Tokio.