¿Vuelve el Puma Martínez al boxeo? El enigmático mensaje del excampeón del mundo

Desde que se bajó del ring en noviembre del 2025 después de la dolorosa derrota con Jesse "Bam" Rodríguez en Arabia Saudita, el futuro de Fernando "Puma" Martínez en el boxeo es una verdadera incógnita. El oriundo del barrio porteño de La Boca que supo ser campeón del mundo por la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) todavía no tiene fecha confirmada más allá de que ya comenzó con el plan regreso. Ahora dio indicios de que se viene algo importante para su carrera pero todavía no confirmó de qué se trata.

El púgil porteño no tardó en movilizar las redes para los fanáticos del deporte de los puños ya que primero publicó una llamativa story y horas más tarde posteó un video en colaboración con su compañera de vida y también boxeadora, Micaela Torta Oliveri. Ninguno de los dos detalló de qué se trata, aunque al "Puma" se lo ve en acción e ilusiona a todos con su vuelta. Meses después de volver de Estados Unidos para gestionar lo que puede ser su próxima pelea, Martínez dejó dos mensajes y sembró no sólo expectativa, sino que también una incógnita.

¿Vuelve al boxeo? De qué se tratan los posteos del Puma Martínez en las redes

"Se viene una noticia increíble", escribió el excampeón del mundo de la categoría supermosca en una historia de Instagram hace menos de una semana. Con sólo esa publicación el "Puma" encendió las redes porque todo indica que puede darse esa reaparición tan esperada arriba del cuadrilátero. Las especulaciones crecieron con respecto a un posible cambio de división pero tampoco está confirmado. En mayo de este año emprendió viaje hacia suelo estadounidense para "alinear el plan de regreso al ring" pero todavía no hay fecha ni lugar, aunque sí otro video que también despertó la duda de lo que pasará.

El mensaje del Puma Martínez en su cuenta de Instagram

El video del Puma Martínez que generó dudas en el boxeo ¿La vuelta u otros planes?

A través de su cuenta de Instagram, Martínez compartió un video en colaboración con Micaela Torta Oliveri en el cual se lo ve entrenando en un lugar completamente vacío. El mismo, en el que también escribió que "no es una vuelta, es un nuevo comienzo" cierra con un "próximamente" que abre la posibilidad de que entre los dos tengan su propio gimnasio de boxeo. La joven púgil también utilizó sus redes sociales en estos días y ante la consulta de si se trataba o no de un lugar para entrenar compartió una story en la que escribió: "¿Será?", por lo que no está para nada descartado.

Cómo está la relación del Puma Martínez con el Chino Maidana

Después de la muerte de Gustavo "Pileta" Maidana -primo del "Chino"-, la promotora pasó a llamarse "Chino Maidana Promociones" pero no perdió vigencia en el boxeo. La empresa continúa organizando veladas a nivel nacional, pero no hay "noticias" del "Puma" Martínez desde su última presentación en Arabia Saudita. La última vez que se los vio juntos en una foto fue en mayo de este año en el marco del duelo entre David Benavídez y Gilberto Ramírez en Estados Unidos, pero no volvieron a aparecer juntos. Desde el mencionado organismo tampoco dieron detalles de que se haya roto el vínculo, de hecho para esa misma fecha afirmaron que el excampeón del mundo estaba en tratativas para volver al ring. Hoy su futuro es incierto y tampoco está confirmado que siga ligado a CMP, quien lo acompañó en el camino a ser campeón del mundo.