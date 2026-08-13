Conmoción por la muerte de Prichard Colón, una ex promesa del boxeo por la que cambió el reglamento para siempre

El boxeo mundial llora este jueves 13 de agosto a una de sus "leyendas" que murió con tan sólo 33 años. Se trata de Prichard Colón, que no se convirtió en ello por ganar títulos o ser campeón del mundo, sino por cómo lo que pasó en una de sus peleas cambió el deporte de los puños para siempre. El nacido en Puerto Rico falleció once años después de lo que fue su última presentación arriba del ring en el que perdió algo más que un simple combate.

Murió Prichard Colón, el boxeador puertorriqueño por el que el reglamento del boxeo cambió para siempre

Corría el mes de octubre del año 2015 cuando el joven boricua que marcó terreno a nivel amateur se subía al cuadrilátero para enfrentarse al local Terrel Williams en el EagleBank Arena de Virginia, Estados Unidos. Fue la única derrota del oriundo de Orocovis, que fue descalificado porque quienes ocupaban su rincón le quitaron los guantes cuando volvió del noveno round. Antes cayó dos veces en dicho asalto y le quitaron un punto por golpe bajo, pero todo lo que respecta al resultado no tiene importancia al lado de lo que verdaderamente pasó.

El famoso "golpe de conejo" está completamente prohibido en el boxeo y fue lo que Williams utilizó en reiteradas ocasiones sobre la nuca de Colón, lo cual tuvo sus graves consecuencias -además de que el golpe bajo mencionado llegue producto de tantas veces que lo recibió-. El dueño de casa -que volvió a pelear dos años después del hecho- recibió un punto de descuento producto de su accionar que se repitió durante varios momentos del combate, pero el boricua terminó con una hemorragia cerebral. Desde el recinto fue llevado directamente a un hospital para realizarle una cirugía con el fin de aliviar la presión en su cerebro por el hematoma subdural que sufrió.

El "golpe de conejo", prohibido en el boxeo

Colón, del despertar del coma al proceso que acompañó su familia a sus últimas horas

Prichard depertó a los 221 días del coma y lo hizo en estado vegetativo. Por supuesto, todo cambió para su familia desde ese momento y no dejaron de acompañarlo. A través de las redes sociales mostraron todo el proceso con el correr de los años y de cómo aquel joven intentaba realizar movimientos propios de un boxeador con la ayuda de sus seres queridos que no dejaron de confiar en su recuperación. Sin embargo, este jueves 13 de agosto llegó la peor noticia luego de que durante años viva en Florida junto a su madre. El Consejo Mundial de Boxeo (CMB), organismo que lo condecoró con el título honorario de campeón mundial en junio del 2021 y que implementó la "Regla Prichard Colón", publicó un sentido mensaje en sus redes.

El mensaje del Consejo Mundial de Boxeo sobre la muerte de Colón

Hoy lamentamos el fallecimiento de Prichard Colón. Un verdadero guerrero. Prichard demsotró una fuerza y valentía que trascendieron el mundo del boxeo e inspiraron a personas de todo el mundo a lo largo de su trayectoria. La familia del CMB extiende sus más sentidas condolencias a su madre, Nieves, a su familia y a todos aquellos que lo acompañaron. El espíritu luchador de Prichard jamás será olvidado. Descansá en paz, campeón.

El Consejo Mundial de Boxeo anunció la muerte de Prichard Colón

Qué es la "Regla Prichard Colón", implementada por el Consejo Mundial de Boxeo

El organismo presidido por Mauricio Sulaimán implementó esta regla en 2016 con el fin de sancionar con dureza los "golpes de conejo" (impactos ilegales en la nuca y la parte posterior de la cabeza) para proteger la integridad física de los púgiles. Con ella otorgaron a los árbitros la facultad de penalizar, descontar puntos o descalificar a los protagonistas que los conecten. A su vez, los oficiales del ring reforzaron la revisión e instrucción previa en los vestuarios acerca de los riesgos de estos impactos.