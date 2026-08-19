River vs. Independiente Santa Fe en Copa Sudamericana, a 5 años del histórico Enzo Pérez arquero

River Plate enfrentará este miércoles 19 de agosto a Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, a cinco años de un hecho histórico. El "Millonario" quiere avanzar de ronda en el certamen continental, pero antes disputará el primer encuentro fuera de casa debido a que el mismo fue postergado por el terremoto en Colombia. En 2026 se cumplieron cinco años de un cruce memorable ante el mismo equipo en la Libertadores y con Enzo Pérez como arquero.

Enzo Pérez como arquero: a cinco años de un recuerdo imborrable para River ante Independiente Santa Fe

El volante que hoy se desempeña en Deportivo Maipú de la Primera B Nacional tuvo la difícil tarea de ser arquero en un partido por el mencionado torneo. En mayo del 2021, el elenco conducido por Marcelo Gallardo contaba con 20 contagiados de Covid-19 y varios de ellos eran guardametas. De hecho, ninguno de ellos pudo decir presente esa noche en el Estadio Monumental y el mediocampista se calzó los guantes para defender los tres palos, aunque aquella vez fue en fase de grupos.

Las ausencias fueron nada más y nada menos que la de Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli. Para colmo, no podía hacer cambios porque sólo contaba con once futbolistas disponibles de los 32 -Javier Pinola estaba lesionado-. Fue el miércoles 19 de mayo cuando el "Muñeco" paró un 11 con Enzo Pérez fuera de su lugar habitual y habiendo aprendido en pocos días el oficio de arquero de la mano de Alberto "Tato" Montes y César Zinelli.

Enzo Pérez y un debut soñado como arquero en River

Todo fluyó dentro de la cancha porque el "Millonario" evitó en todo momento que al guardameta con el 24 en la espalda le pateen. Fabrizio Angileri y Julián Álvarez marcaron un gol cada uno antes de los diez minutos para que el dueño de casa saque ventaja y la visita descontó sobre el final. Más allá de eso, el triunfo quedó para River y lo logró con su capitán bajo los tres palos.

Por si esto fuera poco, el equipo de Marcelo Gallardo lo hizo días después de quedar eliminado del campeonato local a manos de Boca, también con un equipo alternativo en el que sobresalió el jove arquero Leonardo Díaz, que le atajó un penal a Edwin Cardona. Aquel Superclásico también quedó para el recuerdo, más allá de que no fue con victoria para el conjunto de Núñez.

La noche soñada para Enzo Pérez como arquero de River

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de la Copa Sudamericana: hora, TV y cómo ver el partido online

El duelo por el torneo continental que fue reprogramado tendrá lugar este miércoles 19 de agosto desde las 21.30 en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá. El arbitraje estará a cargo del venezolano Jesús Valenzuela, mientras que la transmisión será del canal ESPN y la plataforma Disney+ en su versión Premium.

La vuelta se desarrollará una semana después a la misma hora en el Estadio Más Monumental y el ganador de la serie se verá las caras con el que triunfe en Olimpia de Paraguay vs. Vasco da Gama, que empataron 0 a 0 en la ida en Brasil.