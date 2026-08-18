Se confirmaron las 3 bajas de River para jugar vs Independiente Santa Fe en Sudamericana

Chachete se quedará en el país y no estará para el primer partido de la Copa.

Hay tres bajas de gran peso que River tiene dentro de su delegación, que partió hacia Colombia para afrontar el partido de ida frente a Independiente Santa Fe en el marco de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dos de ellas corresponden al armado de la defensa, mientras que la otra es fundamental para la zona de ataque. Esto obliga a Eduardo Coudet a realizar cambios de manera inevitable.

“Gonzalo Montiel sufrió una distensión en el aductor izquierdo y se perderá el partido del miércoles ante Independiente Santa Fe, en Bogotá. En River tratarán de que esté disponible para el encuentro del domingo ante Vélez, en el Monumental”, expresó el periodista Gustavo Yarroch. Su reemplazante será Martínez Quarta, quien no se desempeñará por primera vez como lateral derecho, ya que conoce la posición por haberla ocupado tanto en la Fiorentina como en la Selección Argentina.

Mientras tanto, las demás ausencias también son importantes. “Marcos Acuña y Seba Driussi no viajarán a Bogotá: tratarán de estar disponibles para el partido que River jugará el domingo ante Vélez”, agregó. El lateral izquierdo quedará en manos de Facundo González, quien no se desempeña habitualmente en dicha posición, pero que será utilizado por el cuerpo técnico para cubrir el puesto.

El delantero de referencia será Rafael Santos Borré, quien es el único atacante disponible anotado en la lista de la Copa Sudamericana. Al estar lesionado Sebastián Driussi y ser Joaquín Freitas utilizado como volante por derecha, la ausencia de Lucas Beltrán deja al colombiano como la principal alternativa en ataque. Es particular que el exatacante de la Fiorentina no esté presente, ya que se decidió no anotarlo en la nómina de buena fe. La explicación es que su incorporación se produjo después de la de su compañero, lo que le hizo perder lugar en la consideración de Eduardo Coudet.

Probable formación

Se estima que la formación de River podría ser con los siguientes nombres: Santiago Beltrán; Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada, Joaquín Freitas y Ángel Correa; y Rafael Santos Borré.

El sistema de clasificación

Por otro lado, se debe considerar que el sistema de clasificación a los cuartos de final es bastante sencillo. Se clasificará el equipo que más goles marque durante la serie de dos partidos. En este caso, al igual que en la Copa Libertadores, no hay lugar para el gol de visitante.

Por ende, si hay empate en el resultado global, la serie se definirá mediante una tanda de penales, ya que los dos tiempos de 15 minutos de prórroga solo están reservados para la final.

Lo que sí habrá, y es algo que suele molestar a los hinchas, es la presencia del tiempo de hidratación, una medida que fue muy criticada durante el Mundial debido a que interrumpe los partidos en distintos momentos.



