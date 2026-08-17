Alarma en River por Gonzalo Montiel: lesión y sin otro "4" para la Copa Sudamericana

Gonzalo Montiel sufrió una nueva lesión en River Plate y encendió las alarmas para el entrenador Eduardo "Chacho" Coudet. Es que el lateral derecho, campeón de todo con la Selección Argentina, debió abandonar la cancha en el partido frente a Argentinos Juniors en el estadio Monumental. El defensor de 29 años anotó el gol del 1-0 a los 37 minutos del primer tiempo, aunque luego se retiró con una molestia física en el aductor izquierdo a los 6 del complemento.

Quien reemplazó a "Cachete" contra el "Bicho" fue el uruguayo Giovanni González, reciente refuerzo en el mercado de pases pero que no está anotado en la lista de buena fe de la Copa Sudamericana 2026. Por lo tanto, si el ex Sevilla no se recupera rápidamente en estos tres días, no hay otro "4" natural en la plantilla y el director técnico deberá improvisar en esa posición ante Independiente Santa Fe de Colombia, en los 2625 metros de altura sobre el nivel del mar en Bogota.

A la espera del parte médico oficial de River sobre la lesión de Montiel, Coudet deberá ingeniársela en la banda derecha de la defensa para encarar la ida de los octavos de final del certamen internacional. En la lista ya no están Fabricio Bustos (entrenándose por separado en el predio de Cantilo), el juvenil Ulises Giménez (salió a préstamo a Sarmiento de Junín) ni Matías Unyicio (a Racing de Montevideo, Uruguay).

Además, el DT del "Millonario" tampoco podrá contar con dos que sí están en el plantel: los jóvenes Lucas Obregón (lesionado, debutó en Primera en el último partido del Clausura 2025) ni Thiago Salvatierra (18 años, también lesionado). De esta manera, se complican las opciones para el "Chacho", quien suele jugar con cuatro futbolistas en la última línea.

Montiel marcó el gol del 1-0 de River a Argentinos y luego se lesionó.

Las opciones de Coudet en River para reemplazar a Montiel

De no estar "Cachete" en Colombia, podría aparecer en ese sector Yutiel Susano. Zaguero reconvertido a la banda, el juvenil de 19 años todavía no fue incluido en ninguna convocatoria en la Primera División, aunque sí formó parte de los juveniles que viajaron a Portugal para afrontar el amistoso de pretemporada ante Flamengo de Brasil.

Otra posibilidad es que Juan Cruz Meza, habitual mediocampista, aparezca unos metros más atrás para cumplir la posición de lateral. También podría hacerlo Lucas Martínez Quarta allí y que ingrese Lautaro Rivero en la zaga para acompañar a Nicolás Otamendi, chance que por estas horas parece la más probable.

Cuándo juega River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana

El próximo encuentro para la "Banda" será el miércoles 19 de agosto a las 21.30 horas en el estadio El Campín de Bogotá, por la ida de los octavos de final, a 2625 metros de altura sobre el nivel del mar. El árbitro principal será el venezolano Jesús Valenzuela.