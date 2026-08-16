Uno por uno: los puntajes de River Plate en la victoria ante Argentinos en el Torneo Clausura

River Plate ganó 2 a 0 frente a Argentinos Juniors por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026, una victoria necesaria para el conjunto que dirige Eduardo Coudet después de cuatro derrotas consecutivas. Con goles de Gonzalo Montiel en el primer tiempo y de Ángel Correa de penal sobre el final, el 'Millonario' sumó sus primeros tres puntos y llega con un golpe de confianza al primer partido de la serie contra Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana.

En el encuentro, Nicolás Otamendi y Thiago Almada fueron las grandes figuras junto con el ex atacante de Atlético de Madrid y Tigres de México. Además, Lucas Martínez Quarta volvió a demostrar un buen nivel y el joven Tobías Andrada también destacó en el mediocampo.

Los puntajes de River Plate en la victoria ante Argentinos

Santiago Beltrán (5): a pesar de tener pocas intervenciones, el arquero no transmitió seguridad, sobre todo con la pelota en los pies.

Gonzalo Montiel (8): autor de un gol fundamental para el 'Millonario', el lateral derecho de la Selección Argentina cumplió en defensa y se desplegó de buena manera en ataque. Se retiró en los primeros minutos del complemento con una molestia en uno de sus aductores.

Lucas Martínez Quarta (7): muy buena tarde del defensor central, que venía en un bajón de nivel considerable en las primeras fechas. Junto con Otamendi fueron la clave para mantener el arco en cero y alejar el peligro del arco.

Nicolás Otamendi (8): uno de los puntos más altos del cuadro de Núñez. El capitán ganó todos los duelos y fue estandarte de la defensa; además, tuvo una chance clarísima con un cabezazo que se estrelló en el palo.

Francisco Ortega (6): correcta actuación del lateral por izquierda. Tuvo varias llegadas en ataque y alternó buenas y malas en el aspecto defensivo.

Aníbal Moreno (6): muy activo en la presión y en la recuperación de la pelota, el aspecto más destacado de su partido.

Tobías Andrada (7): gran partido del ex Vélez, haciéndose cargo de los tiempos del mediocampo del equipo. Junto con Moreno y Almada se asociaron y, cuando lograron mantener la posesión, se vieron los mejores destellos de juego.

Thiago Almada (8): una de las figuras del 'Millonario' en su debut. Gran despliegue, inteligente en la recuperación, criterioso e ingenioso con la pelota en los pies. Se fue reemplazado sobre el final y se ganó el aplauso de los hinchas presentes en el Monumental.

Joaquín Freitas (5): mostró su habitual despliegue y sacrificio pero estuvo muy impreciso con la pelota en los pies, ocupando la posición de volante por derecha en la que no se lo vio cómodo.

Ángel Correa (8): gestó muchas ocasiones claras de gol para River (el gol de Montiel entre ellas) y aunque durante casi todo el encuentro no tuvo esa misma claridad para definir de cara al arco rival, se sacó la espina sobre el final con un gol de penal después de una jugada individual suya.

Lucas Beltrán (6): luchó entre los centrales y formó asociaciones muy interesantes cuando bajó algunos metros en el terreno de juego para acercarse a sus compañeros. Aún así, no contó con chances de gol.

GIovanni González (6): buen ingreso del lateral uruguayo en lugar de Montiel, sin sufrir en defensa y con algunas incorporaciones por las bandas en ataque.

Rafael Santos Borré (6): el delantero colombiano entró en lugar de Beltrán para ayudar a mantener la pelota, cumplió en su tarea recibiendo de espaldas los pelotazos largos y acercándose a combinar con sus compañeros.

Fausto Vera (6): correcto ingreso del volante. Se integró correctamente al circuito de juego de River en el último tramo de partido cuando había que mantener la posesión de la pelota.

River logró sumar sus primeros tres puntos en el Torneo Clausura / Crédito: @River Plate (X).

Lautaro Rivero (-): ingresó en los minutos finales del partido y no tuvo mayores intervenciones.

Tomás Galván (-): ingresó en los minutos finales del partido y no tuvo mayores intervenciones.