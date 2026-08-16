“Equipo pesado”: la dura crítica de Gustavo Yarroch al River de Coudet por la racha de derrotas

El inicio de la segunda parte de la temporada expone que River arrastra una serie de derrotas consecutivas que comenzó a generar un vendaval de comentarios en las redes sociales, al punto de que se pidió la renuncia de Eduardo Coudet a menos de seis meses de haber asumido como entrenador del primer equipo. Uno de los principales cuestionamientos es que se trata de un equipo falto de fluidez para moverse dentro del campo de juego.

“Los equipos de Eduardo Coudet siempre fueron dinámicos y agresivos. Este River es un conjunto pesado, parsimonioso, por ahora sin movilidad”, expresó el periodista Gustavo Yarroch. El comentario surgió después de lo sucedido frente a Tigre en Victoria, donde no se registraron situaciones claras de peligro y al equipo le costó mucho generar peligro, además de encontrar cierta dinámica en su juego.

Es por ello que, de cara al duelo ante Argentinos Juniors, se producirá un importante cambio en la formación, ya que River saltará al campo de juego con la presencia de Thiago Almada. El conductor que tanto reclaman los hinchas podrá sumar minutos porque fue anotado y habilitado por la AFA para jugar de manera oficial tanto en el plano local como en el internacional.

La intención de Eduardo Coudet es que Thiago Almada se mueva con libertad dentro del campo, pero, principalmente, que se encuentre cerca de Ángel Correa con el objetivo de generar una sociedad que les permita recibir las pelotas que necesitan Lucas Beltrán y Joaquín Freitas para intentar romper la racha negativa de cero goles en cuatro partidos disputados del Torneo Clausura. River no solo no gana, sino que sus hinchas tampoco pueden darse el gusto de entonar el grito sagrado.

El apoyo de Di Carlo a Coudet en River

“Vemos unión y convicción del grupo por el entrenador, la misma que sentimos nosotros. Tenemos que brindar un horizonte de calma y mancomunión de cara a lo que viene. Hay herramientas y materia prima. Necesitamos tiempo para ensamblar el equipo. La situación es incómoda y es lógico que el hincha reclame. Entendemos la poca tolerancia y el derecho a expresarse. Pero River va a volver a estar donde tiene que estar”, expresó Stefano Di Carlo sobre el momento que atraviesa el equipo.

Acto seguido, salió a respaldar al entrenador en su cargo. “Al técnico lo veo bien, con fuerzas, con mucha convicción. Hablo diariamente con él, con los referentes y con los integrantes del plantel. Esto es tiempo y, en algún momento, se va a dar vuelta. Sé que el camino va a ser sufrido, pero hay convicción en ese sentido. Creo profundamente en Coudet y, mientras él tenga convicción de seguir, lo vamos a respaldar”, agregó.

Cerró con un pedido muy especial para los hinchas, con el objetivo de que bajen un poco la espuma y entiendan que se trata de un equipo en formación, con jugadores de jerarquía que llegaron hace menos de un mes. “Lo que nosotros necesitamos es tiempo y unión, que la tenemos. Estamos todos muy unidos, vemos un especial y fuerte apoyo del grupo, con una fuerte convicción y creencia en el entrenador. Creemos que estamos acuciados por la urgencia y la situación crítica, pero tenemos que brindar un horizonte de calma y tranquilidad”, cerró.