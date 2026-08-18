Gustavo Yarroch confirmó el equipo titular de River vs Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

La previa del partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana expone que Eduardo Coudet tiene una serie de problemas a la hora de armar el once titular de River. Es que visitar a Independiente Santa Fe en Colombia se volvió un dolor de cabeza, principalmente en lo que respecta a la composición de la defensa, una zona clave dentro del campo de juego.

Lo primero que hay que mencionar es que no podrá contar con Marcos Acuña ni Gonzalo Montiel, quienes se encuentran trabajando de manera diferenciada por diversas lesiones. Además, se debe sumar que Giovanni González no estará disponible porque no fue anotado en la lista de la competencia internacional. El que sí aparece es Ulises Giménez, pero actualmente se encuentra sumando minutos en Sarmiento de Junín. Es por ello que el cuerpo técnico debe recurrir a la improvisación para poder armar la defensa.

“El probable equipo de River entonces es con Santiago Beltrán, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero y Facundo González en la defensa. En el mediocampo, Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Thiago Almada, Ángel Correa y Joaquín Freitas. En el ataque estará Rafael Santos Borré”, expresó Gustavo Yarroch sobre la formación que el cuerpo técnico ensayó antes de viajar a Colombia. La defensa expone la presencia de dos centrales que fueron reconvertidos en laterales.

Hay que recordar que el uruguayo Giovanni González solo podrá sumar minutos en caso de que River avance de ronda, debido a que la CONMEBOL permite realizar tres modificaciones más en la lista de buena fe presentada al comienzo de la temporada. Es allí donde podría salir el nombre de Facundo Colidio o el de cualquier otro jugador que ya no esté disponible para darle lugar al lateral derecho.

Mientras tanto, es muy probable que Gonzalo Montiel y Marcos Acuña estén disponibles para el encuentro de vuelta, que se disputará durante la noche del miércoles 26 de agosto. El duelo será en el Monumental y se encargará de cerrar una serie que se vio retrasada debido al fuerte terremoto que sacudió a Colombia hace unos días.

El antecedente de Martínez Quarta

Cuando se llevan a cabo este tipo de experimentos, es necesario repasar la carrera de los jugadores para determinar si cuentan con experiencia en la posición o si será la primera vez que la ocupen. En el caso de Martínez Quarta, se desprende que fue lateral derecho en cuatro oportunidades. Lo curioso es que dos de esas presentaciones se dieron con la Selección Argentina durante el ciclo de Lionel Scaloni, mientras que las anteriores se registraron cuando defendía la camiseta de la Fiorentina en Italia.

Lo singular es que el zaguero lleva más de dos años sin ocupar dicha posición. Por ende, sus últimos entrenamientos demandaron una serie de ejercicios específicos para poder adaptarse. Esto quedará plasmado durante el partido y permitirá evaluar qué tan acertada fue la decisión de desplazarlo hacia un costado en lugar de armar una línea de tres centrales en la defensa.