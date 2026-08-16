River vs. Argentinos: quién gana, predicciones y pronóstico del partido del Torneo Clausura 2026 según la IA

River Plate y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo 16 de agosto desde las 18 horas en el Estadio Monumental, por la quinta fecha del Torneo Clausura 2026. Se trata de un partido especialmente clave para los locales, que buscarán romper con su racha negativa. El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa.

Quién gana el partido River vs. Argentinos Juniors: las predicciones de la IA

Tras analizar el desempeño y las habilidades futbolísticas, la inteligencia artificial adelantó que Argentinos Juniors se perfila como el favorito para llevarse la victoria ante River Plate por un marcador de 2 a 1.

Las probabilidades estimadas para este cruce sitúan al conjunto de La Paternal con un 48% de posibilidades de ganar, mientras que la probabilidad de un triunfo para la escuadra de Núñez se ubica en un 27%, quedando un 25% de margen para un eventual empate.

El momento futbolístico de ambas instituciones muestra realidades fuertemente contrapuestas en el inicio del certamen local. Argentinos Juniors atraviesa una racha altamente positiva, tras cosechar los 12 puntos en las primeras cuatro jornadas de la competencia. Su estructura colectiva refleja un notable equilibrio táctico, caracterizado por un volumen ofensivo eficaz que ostenta nueve goles a favor y una solidez defensiva que apenas ha permitido tres tantos en contra.

Argentinos Juniors será el ganador del partido, de acuerdo a la IA

En contraposición, Millonario atraviesa una etapa de marcada irregularidad deportiva en el ámbito nacional: acumula cuatro derrotas consecutivas en las primeras presentaciones del certamen, sin haber podido convertir goles y habiendo recibido cuatro en contra. Adicionalmente, la exigencia del calendario internacional representa un factor condicionante en el rendimiento colectivo del equipo de Núñez, debido a la rotación de minutos y el desgaste físico derivado de los compromisos de eliminación directa.

En el apartado individual, las métricas del equipo de La Paternal evidencian una efectividad superior en el circuito de generación de juego y en la definición en el área rival. Sus piezas de ataque y mediocampistas de llegada registran un alto porcentaje de conversión por disparo al arco, sumado a una presión tras pérdida bien coordinada en terreno adverso.

Las estadísticas no favorecen al dueño de casa, ya que cuenta con individualidades de jerarquía técnica y recorrido internacional, pero muestra poca efectividad con un déficit en la precisión de pases clave en el último tercio del campo y una menor tasa de duelos individuales ganados en el sector defensivo en comparación con torneos anteriores.

Qué auguran los antecedentes entre ambos equipos

El historial reciente marca un antecedente sumamente parejo entre las dos instituciones, aunque con una ligera inclinación favorable al equipo visitante en los duelos más recientes. En el último enfrentamiento directo, disputado el 12 de febrero por la Fase de Grupos del Torneo Apertura 2026, el Bicho se impuso por 1 a 0 en el Estadio Diego Armando Maradona.

Tomando como referencia los últimos cinco compromisos entre ambos en la máxima categoría del fútbol argentino, el registro arroja tres victorias para el conjunto de Núñez y dos para el elenco de La Paternal, evidenciando choques cerrados y de margen escaso.