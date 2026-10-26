El inesperado titular de River vs. Boca, que Leonardo Ponzio tendrá que colocar de urgencia

River Plate tendrá a un jugador titular de urgencia y de manera inesperada, para visitar a Boca Juniors en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El entrenador Leonardo Ponzio sufrirá las bajas de los dos mejores mediocampistas centrales que tiene en el plantel profesional: Aníbal Moreno y Fausto Vera.

{{{htmlAmp}}}

Por lo tanto, el director técnico e ídolo del club de Núñez deberá elegir al juvenil Lucas Silva, que había demostrado un buen rendimiento en sus comienzos en la Primera división, pero que luego perdió terreno y rodaje. El volante de contención tiene apenas 19 años y 9 partidos oficiales en la elite, con un gol y una asistencia.

Silva tiene un buen primer pase desde la mitad de la cancha de River y un buen posicionamiento. Además, es criterioso y preciso a la hora de las entregas de la pelota. Si bien el despliegue hacia los costados con velocidad no es su fuerte y la estatura tampoco (mide 1.73 metro), se trata de una de las máximas promesas a futuro del "Millonario" desde sus divisiones inferiores.

Quién es Lucas Silva, que sería el "5" de River ante Boca tras las bajas de Vera y Moreno

La historia de Silva tiene un recorrido muy particular. El mediocampista nació en La Dulce, una pequeña localidad del partido de Necochea (Provincia de Buenos Aires) con poco más de 2.000 habitantes. Con un contrato vigente hasta diciembre del 2028, su cláusula de rescisión actualmente es de 100 millones de euros.

Sus primeros pasos en el fútbol los dio en Deportivo Old, club donde todavía lo recuerdan con mucho cariño. Desde allí dio el salto a River Plate en 2016, tras superar una prueba para incorporarse a las divisiones infantiles del club. En ese momento tenía apenas 11 años y todavía no podía instalarse en la pensión de River. Por eso, viajaba únicamente cuando su familia lograba llevarlo a Buenos Aires, una situación que obligó al juvenil a hacer un enorme esfuerzo durante sus primeros años de formación.

Lucas Silva será el "5" de River en el Superclásico.

A pesar de las dificultades, Silva nunca dejó de crecer. Si bien su paso por la Reserva de Marcelo Escudero tuvo poca continuidad -apenas disputó siete partidos-, Coudet comenzó a seguirlo de cerca y terminó llevándolo a la mini pretemporada realizada en Los Cardales junto a otros juveniles. Ese fue el punto de partida para que el entrenador empezara a observarlo como una alternativa real para el plantel profesional.

Las otras alternativas de Ponzio en el mediocampo

Las demás opciones que maneja el técnico en esa posición tienen que ver con Juan Cruz Meza y Mauro Arambarri, aunque tanto el joven de las inferiores como el uruguayo que llegó desde Getafe tienen menos chances que Silva de meterse en el once en La Bombonera.