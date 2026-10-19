River tendrá dos bajas ante Racing, Leonardo Ponzio respira y Ramón Díaz en stand by

River Plate se floreó en Córdoba, aplastó por 3-0 a Belgrano, jugó su mejor partido del semestre y respira Leonardo Ponzio como entrenador. Con el "León" confirmado como director técnico para el clásico frente a Racing en el estadio Monumental, tendrá dos bajas significativas como las de Lucas Martínez Quarta y Fausto Vera.

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Por un lado, el defensor llegó a la quinta amonestación a propósito para "limpiarse" y poder estar en el Superclásico de la fecha siguiente, frente a Boca Juniors en La Bombonera. Por su parte, el mediocampista central se realizará estudios médicos para conocer con precisión el diagnóstico, luego de ser reemplazado contra el "Pirata" como consecuencia de una molestia muscular en el isquiotibial derecho. De cualquier manera, lo más probable es que sea resguardado ante el cuadro de Avellaneda en casa, para así llegar sin problemas al cruce con el "Xeneize" como visitante.

Las principales alternativas en River en la zaga son las de los jóvenes Lautaro Rivero y Tobías Ramírez, mientras que en la mitad de la cancha continuará Aníbal Moreno como volante de contención, con Tobías Andrada sobre el sector derecho. Allí, Ponzio también cuenta con las variantes de Juan Cruz Meza y Mauro Arambarri.

El "Millo" fue muy superior al vigente campeón del fútbol argentino en el Torneo Clausura 2026, por lo que de alguna manera se quitó la espina de la final en la que el "Celeste" se impuso por 3-2 hace cinco meses. Además de los dos clásicos ya mencionados, el "Millonario" cerrará la etapa regular del máximo certamen contra Aldosivi en Mar del Plata.

Fausto Vera, casi afuera del River vs. Racing.

Ramón Díaz espera para volver a River, de cara al 2027

Mientras Ponzio se afirma en el banco como consecuencia de los buenos resultados, el emblema riojano tuvo conversaciones con la dirigencia del club de Núñez para tal vez regresar y encarar el cuarto ciclo como DT del equipo de su corazón. Lo más probable, por estas horas, es que "Leo" cierre el año en este rol y luego se tomen decisiones para el futuro a corto plazo, en base a las conclusiones que saque la Comisión Directiva.

Cuándo juegan River vs. Racing

La "Banda" recibirá a la "Academia", en el clásico más antiguo del fútbol argentino, el domingo 25 de octubre a las 19.15 horas en el estadio Monumental. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports, en tanto que el streaming online irá por TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.