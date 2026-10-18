Cuál puede ser el partido despedida de Leonardo Ponzio en River

Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino de River Plate hasta diciembre, pero por reglamento le hicieron un contrato por una temporada. El paso de los partidos expuso un gran arranque, pero los resultados no comenzaron a ayudar y el equipo se encuentra cerca de quedar eliminado del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, lo que podría dar como resultado que el técnico tenga un encuentro de despedida dentro de poco.

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Lo primero a mencionar es que la salida del técnico es independiente de los rumores de que Ramón Díaz se encuentra con enormes chances de ser el próximo entrenador del Millonario. Esto es producto de que se trazaron una serie de objetivos que el cuerpo técnico vigente debe cumplir con el fin de llegar al final de la temporada y que su trabajo sea evaluado. Aunque los hinchas entienden que el lugar debe ser ocupado por alguien de experiencia.

El entrenador lleva cuatro victorias, un empate y una derrota desde su asunción.

Si se mira el calendario, este domingo 18 de octubre, River se enfrentará con Belgrano de Córdoba y necesita conseguir una victoria de manera obligada para no complicarse en la tabla de su zona. Cualquier otro resultado podría dejarlo fuera de la clasificación a los octavos de final, lo que aumentaría más las chances de que Ponzio quede afuera de la conducción técnica del plantel profesional.

Por otro lado, se puede mencionar la presencia del Superclásico con Boca, que es un elemento vital porque, dependiendo de los resultados obtenidos, el equipo podría llegar necesitado tanto en la tabla del campeonato como también en aquella que le da chances de acceder a la próxima Copa Sudamericana. Se descarta una clasificación a la Copa Libertadores, debido a que el equipo se encuentra bastante lejos y con chances reducidas de poder alcanzar los primeros puestos a falta de cuatro fechas.

De todas maneras, los comentarios parecieran apuntar a que Ponzio tiene grandes chances de marcharse de River en este 2026 y que Ramón Díaz asuma una vez que culmine la agenda deportiva. No obstante, los resultados y la manera en la que el equipo juegue marcarán los tiempos. Estos dos elementos dirán si hay que acelerar los procesos o esperar un tiempo más para tomar una decisión tan drástica como es la contratación de un nuevo equipo de trabajo.

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