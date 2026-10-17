Las exigencias de Ramón Díaz para volver a ser el DT de River

Lo que venía siendo un rumor en las redes sociales se encuentra bastante cerca de transformarse en una realidad, porque Ramón Díaz es el candidato número uno que River tiene para que sea su entrenador principal. Aunque hay una serie de condiciones que el técnico estaría dispuesto a colocar para celebrar su regreso y tratar de acomodar deportivamente a un equipo que está golpeado, además de que puede llegar a quedar afuera del Torneo Clausura.
"Con nosotros, ni conmigo ni con Emiliano nadie habló, nadie se comunicó con nosotros. Queremos que al club le vaya bien. Deseché una gran oportunidad de Corinthians esperando una de River cuando se dé, yo a River siempre quiero que le vaya bien", expresó en Somos Love en un audio que le mandó al periodista Hernán Castillo. Lo particular de estas palabras es que dan por terminadas aquellas versiones que lo presentaban como un posible candidato a asumir el próximo martes 20 de noviembre en caso de que Leonardo Ponzio perdiera o empatase con Belgrano en la provincia de Córdoba.
Lo cierto es que la continuidad del León se encuentra en la cuerda floja y, pase lo que pase, es muy probable que su final se dé en las próximas semanas o cuando la vigente temporada llegue a su fin. En el medio, River se encuentra negociando con Ramón Díaz algunos términos para celebrar su regreso. "No va a haber problema de plata con él", expresó el periodista Castillo. Lo que implica que el contrato se arreglará de manera rápida.
Sin embargo, hay un detalle que se encuentra centrado en los refuerzos. "El único problema que puede haber es, 'che, yo quiero ocho jugadores', y que Stefano Di Carlo le diga, 'che, ¿ocho jugadores otra vez? No podemos ocho jugadores otra vez'. Digo, 'bueno, ¿qué? Dos, tres, uno...'. Eso, negociación la tenés, Ramón Díaz es exigente también", profundizó. Un detalle que llevó al entrenador a marcharse del Millonario en 2014 porque pensó que no le iban a cumplir con los pedidos de cara a la segunda parte de la temporada y que desencadenó la presentación de Marcelo Gallardo.
Por otro lado, el periodista Hernán Castillo sostuvo que Ramón Díaz solucionó algunos problemas antes de ser considerado como un claro candidato a entrenador de River. "Ramón Díaz con D'Onofrio es un café. Con Francescoli ya lo solucionaron. Es lo que sé. No sé si fue mediante mensaje, mediante charla mano a mano, o qué. Ya lo solucionaron", agregó. Todo pareciera indicar que la vuelta del riojano se encuentra más cerca que nunca, pero no se tiene conocimiento de cuándo.
Los números de Ramón Díaz como DT de River
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Partidos dirigidos: 309.
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Triunfos: 152.
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Empates: 80.
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Derrotas: 77.
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Títulos: Copa Libertadores 1996, Supercopa Sudamericana 1997, Torneo Apertura 1996, 1997 y 1999, Torneo Clausura 1997 y 2002, Torneo Final 2014 y Copa Campeonato 2014.