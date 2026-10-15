La insólita estadística de los delanteros de River en el Clausura

El partido pendiente de la fecha 11 expone que River empató frente a Sarmiento en Junín y se complicó de gran manera en lo que respecta a la clasificación a la siguiente ronda del Torneo Clausura. Esto es producto de que se encuentra en la novena ubicación. Uno de los problemas que genera este presente es producto de una falla en la zona de ataque que queda en evidencia en los partidos disputados.

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Si se repasan los últimos dos goles que el Millonario marcó, fueron hechos por Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Los laterales son claves en el funcionamiento del equipo y hasta puede decirse que son los goleadores, pero, a la vez, se trata de una mala señal que impacta de gran manera en la zona de ataque porque da lugar a una baja eficacia. Una que va a ser más que necesaria para los cuatro partidos que le quedan al equipo en el campeonato.

De acuerdo con un repaso hecho por el sitio partidario La Historia de River, entre Sebastián Driussi, Rafael Santos Borré y Lucas Beltrán suman un solo gol en los 12 partidos del Clausura 2026. Una clara muestra de lo que es la generación de juego asociado dentro del plantel, pero también del mal momento que están viviendo los referentes del área.

El caso más particular de todos es el de Lucas Beltrán, que desde su regreso de la Fiorentina de Italia todavía no tuvo la oportunidad de darse el gusto de entonar un grito sagrado. Mientras que el atacante colombiano anotó un tanto que quedó en el olvido para los hinchas porque fue en la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi, cuando Eduardo Coudet todavía era el entrenador del primer equipo.

"Este equipo no tiene trabajo. En estos 20 días no se laburó como se tendría que haber laburado. Si vos no ves algo distinto después de 20 días, es porque algo falló", señaló el periodista Hernán Castillo sobre lo que dejó el partido frente a Sarmiento de Junín. Uno que complicó de gran manera al equipo pensando en la segunda instancia del Torneo Clausura.

¿Qué necesita River para clasificar a octavos de final?

Si antes estaba obligado a ganar cada uno de los partidos que tiene en el calendario, el Millonario se encuentra aún más obligado después del empate 1-1 frente a Sarmiento. Esto implica que encadene una racha de victorias frente a Belgrano, Racing, Boca y Aldosivi. La presencia en el clásico es lo más complicado dentro del calendario porque incluso podría llegar a decidir el futuro de Leonardo Ponzio y si el equipo queda o no fuera de la zona de octavos de final.