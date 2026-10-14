Ver en vivo Sarmiento vs. River por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

River visita este miércoles a las 19 horas a Sarmiento de Junín. El encuentro, correspondiente a la fecha 11, será dirigido por Nazareno Arasa. Un duelo clave para los dirigidos por Leonardo Ponzio en su lucha por entrar a los playoff del torneo Clausura, después de un comienzo negativo en el campeonato que derivó en la salida de Eduardo Coudet durante este semestre.

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El encuentro estaba previsto para el 4 de octubre, durante la fecha FIFA. No obstante, River solicitó modificar el calendario debido a la cantidad de futbolistas convocados a sus selecciones, y la Liga Profesional aceptó el pedido. El cambio permitió que el equipo afrontara el compromiso con más jugadores disponibles, aunque también concentró varios partidos en un período reducido.

Por dónde ver River contra Sarmiento

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Sarmiento y River será transmitido por TNT Sports.

Cómo llega River al partido contra Sarmiento

El equipo dirigido interinamente por Leonardo Ponzio llega con un impulso anímico después de vencer 1-0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental, con un gol de Marcos Acuña. El triunfo le permitió cortar una etapa de resultados adversos y recuperar confianza de cara al tramo decisivo del campeonato.

El Millonario viene de vencer a Estudiantes de Río Cuarto.

Sin embargo, River todavía tiene mucho por mejorar. Actualmente, se encuentra fuera de los ocho primeros puestos de la Zona B, que son los que permiten acceder a los playoffs. Con 16 puntos, ocupa el noveno lugar, aunque una victoria frente a Sarmiento lo llevaría al quinto puesto y lo dejaría mejor posicionado para pelear por la clasificación a los octavos de final.

El conjunto de Junín, por su parte, también llega con confianza después de superar 3-1 a Aldosivi. Por eso, el encuentro representa una prueba exigente para el Millonario, que deberá sostener el rendimiento mostrado en su última presentación.

Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2027

Además de avanzar en el Clausura, River tiene como objetivo clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Para conseguirlo, cuenta con dos alternativas: ganar el Torneo Clausura o terminar entre los primeros puestos de la tabla anual que otorgan plazas para la competencia continental.

En la clasificación acumulada, el Millonario suma 45 puntos y ocupa el noveno lugar. Una victoria en Junín le permitiría escalar posiciones y quedar a tres unidades de Boca y Argentinos Juniors, dos de sus rivales directos en la lucha por los cupos internacionales. El panorama todavía es complicado, porque quedan pocas fechas y River necesita sumar prácticamente sin margen de error. La otra vía es consagrarse campeón del Clausura, para lo cual primero deberá ingresar entre los ocho mejores de su zona y después superar las eliminatorias.