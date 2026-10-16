Vuelve Ramón Díaz a River: qué tiene que pasar para que sea el DT y cuál es el futuro de Ponzio

El futuro de River Plate está en el aire después del empate 1 a 1 frente a Sarmiento, que dejó al equipo practicamente fuera de los playoffs del Torneo Clausura y sin chances claras de clasificar a la próxima Copa Libertadores. Bajo esta situación se abrió la posibilidad de que Leonardo Ponzio deje de ser el DT y en su lugar vuelva al club Ramón Díaz.

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La dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo, originalmente planeaba esperar hasta fin de año para tomar una decisión definitiva. Sin embargo, la ubicación actual del equipo, octavo en la tabla anual, podría acelerar los tiempos. El periodista Gustavo Yarroch confirmó que si River no logra un buen resultado en su próximo partido contra Belgrano, el regreso del riojano podría concretarse antes de lo esperado incluso el próximo martes.

Leonardo Ponzio, quien asumió como entrenador interino, vio cómo sus primeros tres partidos trajeron victorias que levantaron algo el ánimo. Pero luego el equipo cayó frente a Huracán, apenas logró un ajustado 1 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto —el equipo con peor rendimiento estadístico del campeonato— y empató con Sarmiento. Estos resultados ponen en duda su continuidad al mando del plantel. Lo más significativo de este posible retorno es que Ramón Díaz estuvo siempre alejado de esta dirigencia -con Rodolfo Donofrio a la cabeza- y ahora puede ser que retorne al club.

Ramón Díaz ya dio señales claras de su interés en volver. La semana pasada rechazó una oferta para dirigir al Corinthians, esperando un llamado desde River. Su hijo Emiliano, que trabaja como su ayudante de campo, publicó en Instagram un mensaje disculpándose con los hinchas del Timao y explicando que debe acompañar a su padre en "cumplir su último sueño en el fútbol", un guiño directo hacia el club argentino.

Los hinchas también lo manifestaron en los pasillos del Monumental cuando el futuro de Eduardo Coudet parecía incierto, y el propio Ramón no ocultó en varias entrevistas su intención de regresar. Entre los otros candidatos que suenan para el puesto —Eduardo Domínguez, Gabriel Milito y Hernán Crespo—, todos están actualmente trabajando, lo que posiciona al riojano como el principal aspirante para asumir pronto.