La inesperada lesión en River luego del empate ante Sarmiento que complica a Leonardo Ponzio

Además del empate que no le sirvió de mucho pensando en la tabla de posiciones del Torneo Clausura, River se trajo de Junín un lesionado que podría llegar a complicar de gran manera el armado de la defensa de cara al próximo partido. Esto es producto de que no solo se trata de un gran pilar en dicha zona, sino que también aporta goles cuando estos escasean. Una baja que Leonardo Ponzio tendrá que resolver de gran manera y en poco tiempo.

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"Marcos Acuña sufre molestias en el hombro izquierdo y recibió un fuerte pisotón en el empeine izquierdo. Entre mañana y el sábado se resolverá si juega el partido ante Belgrano, en Córdoba, de acuerdo con su evolución. Por ahora siente dificultades al pisar", manifestó el periodista Gustavo Yarroch en su cuenta de X (ex Twitter).

Hay que recordar que el lateral izquierdo fue reemplazado en el segundo tiempo por Francisco Ortega, debido a que le costaba desplazarse con normalidad dentro del campo de juego y estaba comenzando a dar una serie de ventajas en su zona. Al estar cerca los clásicos frente a Racing y Boca, los estudios determinarán si hay alguna posibilidad de arriesgarlo algunos minutos o dejarlo descansar para que se recupere de la mejor manera.

De momento, el reemplazante dentro del plantel es el exjugador de Vélez, que ingresó en el complemento frente a Sarmiento, pero no hay que descartar que Leonardo Ponzio decida apostar por la figura de Lautaro Rivero, que también puede desempeñarse como lateral, para sumar un tercer central a un equipo que sufre de gran manera cada vez que lo atacan, mucho más frente a uno que viene en un buen momento ofensivo.

La continuidad de Ponzio

"Si el domingo no gana en Córdoba, va a quedar fuera de los octavos de final a falta de tres fechas. No se sostiene con nada, no se trata de nada, no se trata de Ramón Díaz. Si el domingo empata, no se clasifica, ni hablar perdiendo. Ganando se acomoda un poquito", expresó el periodista Hernán Castillo en Somos Love. Sus declaraciones permiten pensar que la continuidad del entrenador se encuentra sujeta a un resultado más y depende de lo que suceda en el campo de juego del Mario Alberto Kempes.

Hay que recordar que Leonardo Ponzio dispone de contrato hasta junio de 2027 porque la AFA no les permite a los entrenadores interinos permanecer en el cargo por más de dos partidos. Además, se debe sumar que se trata de un técnico que, antes de asumir, se encontraba trabajando dentro del club, pero en el rol de secretario técnico, desde el que era el encargado de evaluar los refuerzos para sumar al plantel.