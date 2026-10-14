Los 4 caminos que le quedan a River para clasificar a la Copa Libertadores 2026

La continuidad del entrenador se encuentra atada a que haya una clasificación a una copa internacional o no.

El presente deportivo de River expone que se encuentra bastante lejos de poder ingresar a la Copa Libertadores, pero a falta de varias fechas para que el Torneo Clausura llegue a su fin cuenta con chances más que concretas para alcanzar la máxima competencia internacional de clubes. Una clasificación que de no lograrse podría llegar a poner en riesgo la continuidad de Leonardo Ponzio en el cargo de entrenador.

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Si se repasa la tabla anual y después de la victoria que condenó a Estudiantes de Río Cuarto a la Primera Nacional, se puede apreciar que el Millonario está ubicado en el noveno escalón con 45 unidades y dispone de cinco partidos por delante. Los puntos en juego le permiten soñar con pasar a sus adversarios con el fin de pelear por uno de los lugares disponibles para ingresar a la competencia más importante de la región sudamericana.

Los caminos de River a la Copa Libertadores

Ganar el Torneo Clausura: de momento se encuentra fuera de la zona de clasificados hacia la siguiente ronda y necesita sumar la mayor cantidad de puntos posibles para quedar dentro de los mejores ocho. Luego se tendrá que ir abriendo camino para llegar a la gran final y ganarla con el fin de obtener uno de los cupos disponibles que el fútbol argentino dispone de la Copa Libertadores.

Sumar puntos en la tabla anual: los 15 puntos en juego permiten que River pueda quedar en puesto de clasificación a la Copa Libertadores, ya sea ingresando de manera directa a la instancia de grupos o al segundo ciclo de repechaje.

Que Boca salga campeón de la Copa Sudamericana: el conjunto de Rodolfo Arruabarrena está luchando para ingresar a la Copa Libertadores y se estaría quedando con el segundo cupo, pero el hecho de ganar la Sudamericana liberará un cupo y esto debe ser aprovechado por River en caso de que sume la mayor cantidad de puntos posibles.

Que Boca gane la Copa Argentina: también es una manera de liberar cupo dentro de la tabla anual y que este puede llegar a quedar en manos del Millonario.

¿Qué puede pasar si no clasifica? ¿Se va Ponzio?

Por otro lado, se debe mencionar que la continuidad de Leonardo Ponzio como director técnico de River depende bastante de la cantidad de victorias que pueda llegar a conseguir en los partidos que restan del campeonato. Porque esto permitirá pensar en una temporada 2027 con participación en el plano internacional o sin ella en el calendario. Además, se debe sumar que en el medio se encuentra el clásico con Boca y las formas importan de gran manera. Una victoria le dará mayor aire, pero una derrota podría llegar a acelerar las formas.

Hay voces que hablan de una salida anticipada y que se gestaría en los próximos días. "Estos dos partidos son claves (Sarmiento y Belgrano para Ponzio). ¿Por qué? Si no resiste, no llega a Boca. Si no gana de los 6 puntos que quedan, 4 no llega a Boca. No hay manera. Es percepción", señaló el periodista Hernán Castillo en Somos Love.