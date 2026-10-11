River Plate le ganó 1 a 0 a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental con gol de Marcos "Huevo" Acuña, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026 del fútbol argentino, y se ilusiona con la clasificación a la Copa Libertadores 2027. El "Millonario" que dirige Leonardo Ponzio dejó atrás la caída contra Huracán tres semanas antes y recuperó terreno con esta victoria. Igualmente, tiene que hacer cuentas en los cinco encuentros que quedan por delante en los que está obligado a ganar para alcanzar el objetivo más importante.

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Hasta el momento el panorama es complicado. A pesar del triunfo, los del "León" no están ni siquiera entre los ocho primeros de la Zona B y se mantienen novenos a dos puntos del octavo que es Barracas Central. La buena noticia es que tienen un partido pendiente ante Sarmiento de Junín que, de ganar, avanzará un puesto. En el caso de la anual tampoco la tiene fácil, por lo que será fundamental lo que suceda en las últimas jornadas del campeonato local. La primera alternativa es quedar primero al final de la fase regular y la segunda ganar el certamen que se le negó meses atrás.

En el caso de la general, el "Millonario" está en el octavo lugar con 45 puntos y está a siete de Independiente Rivadavia de Mendoza que todavía debe jugar su cruce de la fecha 12. Lo positivo es que los de Ponzio pueden vencer al "Verde" y quedar más arriba para afrontar las últimas cuatro con la neecesidad de triunfar. Un detalle no menor es que en la anteúltima visitará La Bombonera para disputar el Superclásico contra Boca Juniors el próximo domingo 1° de octubre desde las 15.30 en lo que puede ser un duelo por demás trascendental para ambos clubes. De hecho, el "Xeneize" podría liberar cupos si gana la Sudamericana, la Copa Argentina, el mismo el Clausura o la anual, lo cual podría favorecer a River directamente.

River hace cuentas: qué necesita para clasificar a la Libertadores

El fixture de River en el Torneo Clausura 2026

Fecha 11 - Torneo Clausura - Sarmiento de Junín vs. River - miércoles 14 de octubre a las 19 (pendiente).

- miércoles 14 de octubre a las 19 (pendiente). Fecha 13 - Torneo Clausura - Belgrano de Córdoba vs. River - domingo 18 de octubre a las 20.15.

- domingo 18 de octubre a las 20.15. Fecha 14 - Torneo Clausura - River vs. Racing - domingo 25 de octubre a las 19.15.

vs. Racing - domingo 25 de octubre a las 19.15. Fecha 15 - Torneo Clausura - Boca vs. River - domingo 1° de noviembre a las 15.30.

- domingo 1° de noviembre a las 15.30. Fecha 16 - Torneo Clausura - Aldosivi vs. River - fin de semana del domingo 8 de noviembre con día y horario a definir.

Cuándo vuelve a jugar River, contra Sarmiento de Junín: hora, TV y cómo ver el partido online

El encuentro pendiente de la fecha 11 del campeonato local tendrá lugar el próximo miércoles 14 de octubre desde las 19 horas en el Estadio Eva Perón de Junín. La transmisión del partido estará a cargo de TNT Sports en su versión Premium, además de la plataforma HBO MAX con la suscripción del Pack Fútbol. Lo que aún no está definido es quién impartirá justicia en el mencionado cotejo.