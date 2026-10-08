Por qué Ponzio se juega la continuidad en River

La continuidad de Leonardo Ponzio en River en lo que respecta a términos legales se encuentra asegurada hasta junio del 2027, pero la misma podría llegar a acortarse en los próximos partidos. Esto es producto de que el técnico dispone de una serie de exigencias que debe cumplir para poder ingresar a la temporada 2027 como entrenador del primer equipo del Millonario y así afrontar la pretemporada de verano.

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Lo primero a señalar es que al Millonario le quedan seis finales que debe afrontar de manera perfecta porque un traspié podría dejarle un enorme dolor de cabeza en un año que está siendo bastante cuesta arriba. No solo se encuentra en juego la clasificación a la siguiente ronda del Torneo Clausura, sino que hay un montón de detalles que dependen de los resultados que pueda llegar a obtener.

El primer obstáculo a superar es Boca en la Bombonera en la tarde del primero de noviembre. El resultado que se obtenga puede dejar a Leonardo Ponzio al borde del despido o darle la fuerza suficiente para mantenerse en el cargo. Hay que recordar que había sido presentado como entrenador interino, pero la AFA por reglamento no permite que un club se maneje con un entrenador sustituto por más de dos fechas. Esto obligó a que se le hiciera un contrato formal por casi una temporada.

Por otro lado, se debe considerar que River necesita como mínimo meterse dentro de los 16 mejores del Torneo Clausura después del gasto que realizó en el mercado de pases con las incorporaciones de Thiago Almada, que demandó 20 millones de euros, y la contratación de Ángel Correa, que costó 15 millones de dólares. Un equipo que puede gastar más de 30 millones en fichajes no puede permitirse quedar afuera en la primera ronda. De mínima, la palabra que le correspondería sería fracaso.

Otro elemento a considerar es que River se encuentra en el último escalón de clasificación a la Copa Sudamericana. Y si quiere ingresar a la Copa Libertadores le quedan dos caminos. El primero es sumar la mayor cantidad de puntos posibles y que sus adversarios no tengan una buena fortuna. Mientras que el otro es coronarse campeón del Torneo Clausura, pero para ello debe asegurar su lugar al menos en los octavos de final.

Por todo lo mencionado, la presencia de Leonardo Ponzio como entrenador de River se encuentra amenazada porque una serie de resultados podría dejarlo fuera del banco de suplentes y obligar a los dirigentes a ir en la búsqueda de un entrenador para comenzar la temporada 2027.