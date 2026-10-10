Maximiliano Salas deja Independiente Rivadavia y se suma a River para ser operado

Uno de los jugadores que fue apartado del plantel por cuestiones deportivas fue Maximiliano Salas, ya que se consideró que reunía el nivel suficiente para defender la camiseta de River Plate. A pocas semanas de haberse marchado, el delantero se encuentra de regreso para ser operado de una lesión de gravedad que lo dejará un largo tiempo sin poder sumar minutos de manera oficial.

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De acuerdo con la información compartida por el periodista Javier Gil Navarro, el delantero sufrió una rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha después de un golpe que sufrió en un partido ante Gimnasia de La Plata. Al someterse a una tanda de estudios, se confirmó que aquel dolor era algo más que un simple choque contra un adversario y que demandaba un paso por el quirófano de manera urgente para mejorar la zona.

Es por ello que desde River tomaron la decisión de que Salas salga de Independiente Rivadavia y regrese para ser operado el próximo martes 13 de octubre. Luego va a atravesar un proceso de recuperación bastante extenso porque se estima que tendrá por delante ocho meses de inactividad. Es importante que el plazo mencionado se respete porque, de lo contrario, hay grandes chances de que la lesión vuelva a presentarse y nuevamente con un segundo paso por el quirófano.

Hay que recordar que el delantero se encontraba a préstamo en el conjunto mendocino hasta julio del 2027 por medio de una opción de compra de 4 millones de dólares por el 50% de la ficha. No obstante, el mismo se encuentra vigente porque desde Mendoza avisaron que aceptan al jugador y que lo guiarán en el tratamiento que debe llevar adelante para recuperarse y así estar a las órdenes de Berti.

Su paso por la Lepra expone que había alcanzado a disputar 11 partidos, con nueve titularidades, pero sin la chance de convertir un gol. Había una gran esperanza de que pudiera recuperar el nivel que alcanzó en Racing y que llevó a River a pagar más de 8 millones de dólares por su cláusula de rescisión en lo que fue una de las grandes novelas del mercado de pases del invierno de la temporada 2025.

Driussi enciende alarmas en River y genera preocupación en Ponzio

Uno de los jugadores que enciende alarmas dentro del plantel de River es Sebastián Driussi, que no pudo completar los entrenamientos correspondientes al martes y miércoles. Esto es producto de que sufrió una sobrecarga muscular que obligó a frenar cualquier tipo de actividad que se encontraba desarrollando.

Los comentarios que trascienden desde Ezeiza exponen que su presencia no corre riesgo de cara al partido frente a Estudiantes de Río Cuarto y que podría llegar a sumar minutos desde el arranque. Aunque se espera a la lista de concentrados para conocer si finalmente será o no convocado por Leonardo Ponzio.