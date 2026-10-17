Boca ganó y lo complicó de gran manera a River para la Libertadores

La victoria de Boca frente a Talleres de Córdoba expone que se encuentra primero en la tabla anual para ingresar a las copas internacionales. Esto no solo le permite clasificar a la Copa Libertadores, sino que marca un precedente sobre la cantidad de puntos que son necesarios para llegar a los primeros puestos. Algo que complica de gran manera a River en su sueño de ingresar a la máxima competencia internacional.

{{{htmlAmp}}}

Lo primero a señalar es que el Xeneize es el primero con 54 unidades, a falta de tres fechas para que la fase de grupos del Torneo Clausura llegue a su fin. Mientras que Independiente Rivadavia de Mendoza se ubica segundo con 52 unidades, pero con un partido menos. Lo mismo ocurre con Argentinos Juniors, que dispone de 51 porotos. Ahí se corta el acceso a la copa internacional. Los de abajo clasifican a la Copa Sudamericana de la temporada 2027.

El Xeneize casi que condenó al Millonario a disputar la Copa Sudamericana

Si se repasa el andar de River, es posible señalar que se encuentra en el noveno puesto con 46 unidades y dentro de la segunda competencia internacional de la CONMEBOL. El resultado de Boca, sumado a su ubicación, da como resultado que el equipo que se encuentra en manos de Leonardo Ponzio tenga que sumar 12 unidades, es decir, que gane los cuatro partidos que le quedan para soñar con ingresar a la Copa Libertadores.

Además, se debe considerar que Boca, Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors ingresen en una espiral de resultados negativos que les impida sumar la mayor cantidad de unidades que restan. Es por ello que se puede mencionar que el Millonario se encuentra casi condenado a disputar la Copa Sudamericana por segundo año de manera consecutiva, pero no debe confiarse porque es el anteúltimo de los clasificados. Y la lucha por participar de la segunda copa también es bastante peleada.

En resumen, un par de victorias podrían acomodar a River no solo en la tabla del Torneo Clausura, sino que también podrían darle otra presencia en la tabla anual con el fin de soñar con al menos una participación en un certamen internacional de cara a la temporada 2027. No obstante, una serie de empates o incluso una derrota puede provocar que el equipo que está en manos de Leonardo Ponzio se complique de gran manera.

Además, hay un agregado que no es para nada menor, porque River y Boca se van a cruzar en el marco de la fecha 14, en la tarde del domingo primero de noviembre, en el campo de juego de la Bombonera. Un partido que el Millonario debe ganar o, al menos, no perder para quedar bien posicionado en las dos tablas.