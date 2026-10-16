Cómo está el historial de Ramón Díaz en River contra Boca en el Superclásico

Ramón Díaz se acerca a River Plate en un momento clave del Torneo Clausura donde el "Millonario" no sólo no está entre los clasificados para los playoffs sino que además está lejos de meterse en la Copa Libertadores del 2027. La continuidad de Leonardo Ponzio no está asegurada y el Superclásico contra Boca Juniors está a la vuelta de la esquina. Si el "León" deja su cargo antes de lo previsto, todos los caminos conducen al riojano que tiene su propio historial contra el "Xeneize".

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Cómo está el historial de Ramón Díaz con River ante Boca en el Superclásico

El "Pelado" enfrentó al elenco de La Ribera en reiteradas oportunidades y lo hizo con tres clubes diferentes. Con la "Banda" acumula 14 de manera oficial de los cuales ganó tres, empató cinco y perdió los seis restantes. En total comandó a River -contando amistosos- en 34 duelos contra el rival de toda la vida de los que cosechó 11 triunfos, 11 empates y 12 derrotas, además de ganar dos definiciones por penales y perder tres). El historial general tampoco lo favorece contando su paso por San Lorenzo de Almagro y Libertad de Paraguay.

En el "Ciclón" ganó cinco de cuatro -el restante lo perdió- y al frente del equipo paraguayo cayó en el único cotejo que comandó. Por otro lado, el último registro en el "Millonario" es feliz para los hinchas ya que fue la victoria por 2 a 1 en La Bombonera con los goles de Manuel Lanzini y Ramiro Funes Mori -empató transitoriamente Juan Román Riquelme de tiro libre-, para fechas más tarde ser campeón en 2014 y por primera vez desde el regreso de la B Nacional. Ese campeonato le valió la clasificación a la Copa Libertadores 2015 que un año después el club ganaría con Marcelo Gallardo al frente.

Ramón Díaz, a un paso de volver a River

Qué pasó entre la dirigencia de River y Ramón Díaz

El segundo DT más ganador de la historia del "Millonario" se fue después de gritar campeón del certamen y de la Copa Campeonato para luego abrirle camino al "Muñeco". Sin embargo, quedó una "pica" con Rodolfo D'Onofrio y Enzo Francescoli que, todo indica, que duró hasta hace poco. Por ese mismo motivo, a pesar del pedido desesperado de los hinchas, la dirigencia de Stéfano Di Carlo no avanzó por él cuando Eduardo "Chacho" Coudet dejó el puesto tras la eliminación en la Copa Sudamericana.

Ahora, según informó el periodista Gustavo Yarroch de ESPN, si River pierde con Belgrano de Córdoba este domingo 18 de octubre, Ponzio dejaría el cargo y el riojano tomaría las riendas del plantel pensando tanto en el duelo ante Racing del 25 del mencionado mes como también en el Superclásico. De esta manera, los de Núñez buscarán revertir esta situación estando al límite de la clasificación a los playoffs y las copas apostando al experimentado entrenador. Si bien no está confirmado que se concretará, sí es candidato a asumir en un corto plazo.

Los números de Ramón Díaz como DT de River