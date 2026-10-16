Desde Italia hablan de una Operación River - Fiorentina por Beltrán

Una de las joyas que dio la Reserva de River en el último tiempo es Santiago Beltrán, que se quedó con el puesto de arquero principal, al punto de que obligó a Franco Armani a marcharse para continuar con su carrera en Atlético Nacional. Sin embargo, su estadía en el arco podría llegar a ser corta porque desde Italia hablan de una operación en marcha con la Fiorentina para adquirir el pase en dos partes.

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Desde hace un tiempo se menciona que el Millonario trabaja con el representante del arquero para lograr un acuerdo que permita la renovación del contrato, que incluirá una mejora salarial más que considerable y una extensión de la cláusula de rescisión a 100 millones de euros. Un número que sirve para obligar a los clubes interesados a aceptar las exigencias que los directivos argentinos plantean al momento de sentarse a negociar.

“El después de De Gea. Iniciados los contactos con el arquero de River: contrato con vencimiento en 2027. Otro Beltrán. Pedido de 20 millones, también gusta en la Premier. Nacido en Buenos Aires, 22 años, tiene pasaporte italiano. Este año debutó en el primer equipo, no salió más. La idea de la Fiorentina: préstamo en enero, compra en junio”, expresan desde Corriere dello Sport de Italia sobre el estado de las negociaciones.

Se estima que la Fiorentina le ofrecería a River hacerse cargo del salario del jugador durante seis meses, además de una obligación de compra de 20 millones de euros en el mercado de pases que comenzará en junio de 2027. Lo que no señala el medio italiano es si la cifra mencionada será libre de impuestos. Un detalle que no es para nada menor porque puede influir bastante en la cantidad de ingresos que recibirá la institución en su cuenta bancaria.

Por otro lado, el periodista Renzo Pantich, en su canal de YouTube, admitió que ya hubo contactos entre la Fiorentina y Santiago Beltrán. Además, entregó un detalle que no es para nada menor: el arquero estaría tomando clases de italiano para poder comunicarse con sus nuevos compañeros y evitar que el idioma sea una barrera que le impida sumar minutos en su posible arribo al Calcio.

Los arqueros que están en la mira

Mientras suena la posibilidad de que Santiago Beltrán sea el arquero de la Fiorentina, River estudia a dos candidatos para incorporar en el próximo mercado de pases: Agustín Rossi y Yassine Bounou. Lo particular es que ambos tienen contrato vigente y sacarlos de sus equipos costará una gran cantidad de dinero. Una inversión que los hinchas exigen realizar porque se trata de un puesto que no necesita apuestas, sino nombres consagrados y con determinada trayectoria. El gran candidato a buscar es el arquero marroquí, que manifestó sus ganas de venir al fútbol argentino, además de mostrarse como hincha a partir de su fanatismo por el "Burrito" Ortega.