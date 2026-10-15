Qué pasa con Ramón Díaz a River: la verdad de la vuelta y cuántas chances hay

Ramón Díaz sigue sonando con fuerza en River Plate, aún con Leonardo Ponzio en el cargo de DT después de la salida de Eduardo "Chacho" Coudet. El histórico entrenador con el que el "Millonario" ganó varios títulos en los 90 y volvió para ser campeón también en 2014 es el principal candidato a ocupar el lugar si es que el "León" no sigue su interinato. Para colmo, es el más pedido por los hinchas del elenco de Núñez que sufren por el presente del club.

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Lo cierto es que, si Ponzio no continúa, todos los caminos conducen al riojano. Pero también la dirigencia tendrá que tomar la decisión de contratarlo dejando las diferencias de lado tanto con Enzo Francescoli como con el expresidente de la institución, Rodolfo D'Onofrio. Si esto sucede, podrían avanzar por Ramón Díaz para que el equipo vuelva a ser protagonista.

También hay una realidad y es que Stéfano Di Carlo no pretende cambiar de técnico una vez más en un año, como ya lo hizo cuando se fue Marcelo Gallardo y luego Coudet. A excepción de una catástrofe deportiva, Ponzio seguirá hasta diciembre y después "se verá". Por ahora, Ramón sigue lejos del "Millo".

Los indicios que pueden acercar a Ramón Díaz a River

Mientras el "Millonario" atraviesa un preocupante momento en el 2026 -afuera de los playoffs y con lo justo para la Sudamericana 2027 en la tabla anual-, los rumores no dejan de crecer. El "Pelado" aparece como la "salvación" para los hinchas, aunque todo indica que deberían esperar unos meses más. Recientemente volvió a ser noticia después de que rechace junto a su hijo Emiliano la posibilidad de asumir en Corinthians de Brasil y luego una carta de este último -con un like incluido de Rodolfo D'Onofrio- acrecentaron la ilusión.

Al expresidente de River le gustó un posteo de la cuenta River Play Digital en el que dieron a conocer la noticia del escrito del hijo de Ramón Díaz y los fanáticos enloquecieron. "Hoy tengo el deber de acompañar a mí padre a cumplir su último sueño", fue la frase que retumbó en las paredes del Estadio Monumental y por la que reaccionó el exdirigente de la institución. Cabe destacar que la interna feroz entre ambos después de que el DT se vaya mal en su último ciclo impidió que vuelva antes, pero podrían dejar las diferencias de lado por el club de Núñez.

Los números no le dan al River de Ponzio

El panorama no es para nada favorable en este momento para el "Millonario" que está noveno con 17 puntos en la Zona B del Clausura, uno por debajo de Independiente Rivadavia de Mendoza que sería el último en meterse en los playoffs.

En la anual, por otro lado, tiene pocas chances matemáticas de salir campeón pero podría clasificar a la Libertadores si gana lo que le queda dependiendo también de otros resultados. Para ello, antes tendrá que vencer a Belgrano de Córdoba (18/10), Racing (25/10), Boca (1/11) y Aldosivi en la última fecha del Clausura con día y horario a definir.

El like de Rodolfo D'Onofrio que ilusiona a los hinchas de River

Los números de Ramón Díaz como DT de River