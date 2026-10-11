"Último sueño": la carta del hijo de Ramón Díaz que lo acerca a River

El riojano se muere por dirigir a River y su hijo lo dejó en claro en una carta publicada en las redes sociales.

En las últimas horas se conoció que Ramón Díaz tomó la decisión de rechazar tres propuestas formales de parte del Corinthians de Brasil porque su sueño se encuentra enfocado en un solo objetivo: dirigir a River. Algo que no solo queda expresado por rumores, sino por una carta que su hijo Emiliano hizo pública en las redes sociales. Las intenciones del entrenador ya no quedan reservadas para el ámbito de lo privado, sino claras, y los hinchas comienzan a moverse en las redes sociales.

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"Hoy me tocó tomar la decisión más difícil de mi carrera, que es no poder vivir el sueño que tanto esperé. Es un día muy triste. Pero hay algo que siempre he llevado conmigo: la lealtad", comenzó Emiliano Díaz en su cuenta de Instagram. El conjunto de Brasil se encuentra a un punto de la zona del descenso y decidió que la dupla argentina es la indicada para hacerse cargo de este duro momento deportivo tras la salida de Fernando Diniz. Pero se encontraron con un muro.

Esa parte de la carta deja en claro, sin ser explícito, que Ramón Díaz se encuentra esperando un llamado por parte de River para transformarse en su nuevo entrenador. Uno que todavía no se llevó a cabo porque existen una serie de diferencias con la actual comisión directiva, pero también con Rodolfo D'Onofrio, que quedó dolido por cómo el entrenador decidió marcharse de la institución en la temporada 2014.

https://www.eldestapeweb.com/deportes/maximiliano-salas-deja-independiente-rivadavia-suma-river-ser-operado-2026101092047

Sin embargo, el 'Pelado' hizo saber que está dispuesto a dejar de lado cada una de las diferencias que existen si aceptan tomarse un café. Pareciera que un encuentro en un bar puede destrabar esta situación y darle a River el regreso de uno de los entrenadores más exitosos de su historia después de Marcelo Gallardo.

¿Qué va a pasar con Leonardo Ponzio?

Cada vez está más claro que la continuidad de Leonardo Ponzio tiene fecha de vencimiento el próximo 31 de diciembre. Esto es producto de que River se vio obligado por la AFA a realizarle un contrato por una temporada debido a que por reglamento no se permite que un entrenador interino se haga cargo de un plantel profesional por más de dos fechas. Lo mismo sucedió con la dupla técnica que se encuentra a cargo de Racing.

Los trascendidos señalan que la continuidad del "León" depende bastante del resultado que obtenga en el Superclásico, de dónde llegue el equipo en el Torneo Clausura y cómo quede ubicado dentro de la tabla de posiciones general que dan el acceso a las copas internacionales. A partir de estos tres tópicos se hará un balance y se determinará si sigue o no. Algo que los hinchas se encuentran muy en contra porque piden por la llegada de un profesional.