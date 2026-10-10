Ver en vivo River vs. Estudiantes de Río Cuarto por Fútbol Libre, Pelota Libre o Xuper TV es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

River volverá a jugar por el Torneo Clausura después de un extenso parate y recibirá a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 12. El partido se disputará este sábado 10 de octubre, desde las 21.30, en el estadio Monumental, con arbitraje de Nazareno Arasa. El encuentro marcará el regreso del equipo de Leonardo Ponzio a la competencia oficial después de 21 días sin actividad, en el marco de la postergación de su encuentro ante Sarmiento.

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Por dónde ver River vs Estudiantes de Río Cuarto

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal. por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El partido entre River y Estudiantes de Río Cuarto será transmitido por ESPN Premium.

La postergación del regreso de River

El motivo de la espera fue el calendario de la Selección Argentina. River debía visitar a Sarmiento de Junín por la fecha 11, pero solicitó la postergación del encuentro debido a la gran cantidad de futbolistas convocados para la fecha FIFA. De esta manera, el Millonario no jugó durante el último fin de semana y recién volverá a presentarse este sábado ante el conjunto cordobés. El duelo frente a Sarmiento, correspondiente a la jornada anterior, fue reprogramado para el miércoles 14 de octubre, a las 19.

River viene de perder con Huracán.

El último partido de River fue el 2-1 ante Huracán en el Monumental, resultado que dejó al equipo con la necesidad de recuperarse en el tramo decisivo del campeonato. Durante estas tres semanas, Ponzio aprovechó el parate para trabajar variantes y recuperar futbolistas. Entre ellos estuvo Tobías Andrada, quien volvió a entrenarse con normalidad después de haber sido desafectado de la convocatoria de la Selección por una molestia muscular. Aníbal Moreno también avanzó en su recuperación y comenzó a trabajar a la par de sus compañeros.

Cómo saldría a jugar River vs Estudiantes de Río Cuarto

Una de las principales incógnitas para el partido pasa por Thiago Almada. El mediocampista continúa recuperándose de un desgarro en el cuádriceps izquierdo y no recibió el alta médica, por lo que todo indica que no estará disponible para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto. Su ausencia obliga a Ponzio a elegir un reemplazante.

En ese puesto aparecen como alternativas Lautaro Pereyra y Juan Cruz Meza, aunque Pereyra es quien tendría mayores posibilidades. El juvenil de 18 años tuvo buenas actuaciones durante los amistosos disputados en el parate y podría tener su primera titularidad bajo la conducción de Ponzio. Otra opción sería el ingreso de Lucas Beltrán, aunque implicaría modificar el esquema y darle mayor presencia ofensiva al equipo.

Así, la probable formación de River sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Tobías Andrada y Fausto Vera; Lautaro Pereyra o Juan Cruz Meza, Tomás Galván y Ángel Correa; Sebastián Driussi.