Ponzio va por otro triunfo en River: una baja, un regreso y dos cambios contra Estudiantes de Río Cuarto

River Plate recibe a Estudiantes de Río Cuarto en el Estadio Monumental este sábado 10 de octubre por la fecha 12 del Torneo Clausura y Leonardo Ponzio planea modificaciones. El "Millonario" volverá a jugar un partido oficial después de 21 días tras la derrota ante Huracán en condición de local el pasado 19 de septiembre y el DT tiene en mente algunos cambios debido a bajas y regresos. El más importante es el de Aníbal Moreno, quien todavía no sumó minutos bajo su mando.

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Una baja, un regreso y los dos cambios de Ponzio en River para jugar vs. Estudiantes de Río Cuarto

El volante recibió el alta médica este miércoles y estará a disposición del técnico para jugar otra vez. Lo cierto es que no presenció ni los tres triunfos al hilo ni la caída ante el "Globo" en Núñez, pero tiene la chance de volver contra los cordobeses tras una discopatía lumbar. Quien todavía está en duda y es muy probable que no esté entre los citados o vaya al banco es Thiago Almada. El campeón del mundo con la Selección Argentina sufrió un desgarro en el cuádriceps de su pierna derecha contra el equipo de Parque Patricios, se perdió los amistosos con la "Albiceleste" y se reincorporó al club.

Claro que, a diferencia de Tobías Andrada -que ya está apto-, todavía no tiene el visto bueno del cuerpo médico y está entre algodones. Teniendo en cuenta este panorama, Ponzio optaría por darle lugar a dos jóvenes en el mediocampo para nutrir el ataque y son tanto Juan Cruz Meza como Lautaro Pereyra. Por otro lado, la defensa se mantedría tal como sucedió con toda la formación en los últimos tres compromisos de la mano del "León" como entrenador del "Millonario".

Aníbal Moreno tiene el alta médica y está a disposición en River

La posible formación de River contra Estudiantes de Río Cuarto

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada o Juan Cruz Meza, Fausto Vera, Tomás Galván, Lautaro Pereyra, Ángel Correa y Sebastián Driussi. De esta manera, Almada podría ocupar un lugar en el banco de suplentes de Ponzio para este compromiso clave pensando tanto en la tabla de la Zona B del Clausura como también de la anual por la clasificación a las copas internacionales del 2027.

Cuándo vuelve juega River vs. Estudiantes de Río Cuarto: rival, hora, TV y cómo ver el partido online

El "Millonario" que dirige Leonardo Ponzio se volverá a presentar después de 21 días tras la derrota contra Huracán como local en el Estadio Monumental y lo hará por la fecha 12 del campeonato local. El elenco de Núñez recibirá a Estudiantes de Río Cuarto este sábado 10 de octubre en Núñez desde las 21.30 con el arbitraje de Nazareno Arasa y la televisación de ESPN Premium.

Un detalle no menor es que debe el encuentro de la onceava jornada contra Sarmiento de Junín que tendría lugar este miércoles 8 del corriente, pero finalmente se trasladó al 14 -por pedido de River debido a las bajas por la Selección Argentina- en la cancha del "Verde".