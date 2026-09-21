Hasta cuándo tiene contrato Leonardo Ponzio con River

Leonardo Ponzio comenzó una nueva etapa en River Plate, esta vez desde un lugar diferente al que ocupó durante gran parte de su vida deportiva. El histórico mediocampista y ex capitán del Millonario asumió como entrenador interino del primer equipo tras su paso por la secretaría técnica, en una función que representa su primera experiencia como técnico principal.

{{{htmlAmp}}}

Aunque desde el club se presentó su llegada como un interinato, la situación contractual de Ponzio es más extensa de lo que podría suponerse. El exfutbolista ya tiene firmado un vínculo que establece una fecha concreta para su permanencia al frente del plantel profesional, en el marco de las reglamentaciones vigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Hasta cuándo firmó contrato Leonardo Ponzio con River

El vínculo del entrenador con el Millonario se extiende hasta agosto de 2027. Si bien su llegada fue anunciada como interina, el contrato supera ampliamente el período inicial previsto para este tipo de situaciones. La idea de la dirigencia es no apresurarse en la elección de un nuevo entrenador, sabiendo que Ponzio cuenta con una espalda amplia en el club por su trayectoria como jugador.

La extensión responde a las normas que regulan la actividad de los entrenadores. Según el Convenio Colectivo de Trabajo de los Directores Técnicos, un entrenador interino puede dirigir un máximo de dos partidos sin tener un vínculo registrado. De este modo, los contratos de los directores técnicos deben contar con una duración mínima de un año. Por eso, River formalizó el vínculo de Ponzio hasta agosto de 2027.

El DT Millonario.

El propio Ponzio se encargó de remarcar que, por ahora, entiende su función como un interinato. Después de su debut, en el triunfo 3-2 ante Banfield en el estadio Florencio Sola, sostuvo: “La palabra fue interinato y hay que saber respetarla. Sé que esto va a ser consecuencia de muchos partidos y después se verá”.

Ponzio, quien está acompañado por Marcelo Escudero, entrenador de la Reserva, asumió así su primera experiencia como técnico principal. El ex mediocampista se había retirado como futbolista en 2022 y, a fines de ese año, comenzó a trabajar como secretario técnico de River dentro del área de Dirección Deportiva encabezada por Enzo Francescoli. Desde entonces, participó en distintas tareas vinculadas a la estructura deportiva de la institución.

La carrera de Ponzio como jugador de River

Su historia con River, sin embargo, comenzó mucho antes. Como jugador, Ponzio construyó una trayectoria que lo convirtió en uno de los grandes referentes de la institución y conquistó 17 títulos con la camiseta del club.

Entre los trofeos obtenidos se encuentran el Clausura 2008, la Primera B Nacional 2011/12, el Torneo Final 2014, la Copa Campeonato 2014, las Copas Sudamericana 2014 y Libertadores 2015, además de las Recopas Sudamericanas 2015 y 2016, la Suruga Bank 2015, las Copas Argentina 2016, 2017 y 2019, la Supercopa Argentina 2017, la Libertadores 2018, la Recopa Sudamericana 2019, la Liga Profesional 2021 y el Trofeo de Campeones 2021.