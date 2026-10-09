Espera a River: la increíble oferta que Ramón Díaz rechazó desde Brasil

En las últimas horas se conoció que Ramón Díaz recibió una importante propuesta del Corinthians de Brasil para ser entrenador por una temporada, pero decidió rechazarla porque se encuentra esperanzado de que lo llamen de River para asumir el cargo que se encuentra en manos de Leonardo Ponzio.

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El conjunto brasileño está atravesando una crisis futbolística. Al punto que se encuentra a una unidad del descenso y es por ello que tomó la decisión de remover de su cargo a Fernando Diniz y comunicarse con el entrenador argentino para ofrecerle el puesto del dueño del primer equipo. Algo que agradeció de gran manera, pero que manifestó que dejará pasar esta oportunidad porque no se encuentra en condiciones de regresar a aquel país.

Lo cierto es que Ramón Díaz está esperando un llamado por parte de River para asumir el rol de entrenador principal. No obstante, hay una serie de detalles que se deben dar antes y uno de ellos es un encuentro con Rodolfo D'Onofrio, que a pesar de que no es presidente es una gran fuente de consulta de la actual comisión directiva. La relación no se encuentra en el mejor momento porque no gustó que el técnico se haya marchado después de haber obtenido el campeonato del 2014 y casi sin avisar.

Sin embargo, del lado del entrenador hicieron trascender que cualquier tipo de problema que existe se puede llegar a arreglar por medio de un café en un bar. Esto permite pensar que hay una buena voluntad para dejar de lado las diferencias por el bien de River, que se encuentra con un técnico oficial, pero que fue forzado a ocupar ese cargo por culpa del reglamento de la AFA.

Al momento de la presentación de Leonardo Ponzio, el Millonario hizo un anuncio en las redes sociales en donde manifestó que iba a ejercer el cargo de manera interina. No obstante, el reglamento de AFA sostiene que un club puede presentar un técnico de manera provisoria por tan solo dos fechas. Esto provocó que se le firmara un contrato que se extiende hasta el próximo 31 de junio del 2027.

Hasta el momento, no hay un acercamiento de manera oficial entre River y Ramón Díaz, pero este gesto de rechazar al Corinthians dice bastante, debido a que expone su clara intención de tener un ciclo más como entrenador del equipo. Los hinchas lo piden en las redes sociales y entienden que la pretemporada de verano es un momento más que ideal para que comience el ciclo. Porque además contará con el mercado de pases para poder sumar los jugadores que considere necesarios.