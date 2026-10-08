Driussi enciende alarmas en River y genera preocupación en Ponzio

Hace casi un mes que River no suma minutos de manera oficial y lo volverá a hacer el próximo sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto en el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura. En la previa se desprende que Sebastián Driussi encendió las alarmas porque no pudo terminar los últimos dos entrenamientos. Lo que obliga a pensar si se encuentra descartado o tendrá la chance de coleccionar minutos en el campo de juego del Estadio Monumental.

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El último partido que el Millonario afrontó fue el pasado 19 de septiembre en la derrota frente a Huracán por 2-1 y el delantero formó parte de la lista de jugadores concentrados. Luego, el equipo sumó un amistoso frente a Vélez y otro contra un conjunto que milita en el Federal A con el objetivo de mantener el ritmo. Sin embargo, la noticia que genera dolores de cabeza se dio en las últimas horas cuando el atacante sufrió una contractura que lo obligó a frenar y salirse del entrenamiento general.

"Sebastián Driussi terminó el entrenamiento con una sobrecarga. Tampoco se animan a decirme si está en condiciones de jugar o no el sábado", expresó el periodista Nicolás Distasio en ESPN en la tarde del miércoles. El paso de las horas expuso que el atacante afrontó el entrenamiento del jueves sin problemas, pero tuvo que disminuir las cargas hacia el final de la jornada.

Todo pareciera indicar que el delantero será preservado con el paso de las horas y que en el último entrenamiento se tomará la decisión de que vaya de arranque frente a Estudiantes de Río Cuarto o que se quede en el banco de suplentes y que ingrese en caso de que el partido amerite la presencia de otro jugador ofensivo para ir en la búsqueda de los tres puntos que estarán en juego.

En caso de que Sebastián Driussi no pueda sumar minutos, Leonardo Ponzio tiene varias alternativas para poder armar la dupla ofensiva del Millonario. Es que Ángel Correa podría estar acompañado por Lucas Beltrán o Rafael Santos Borré. El último se encuentra muy resistido por los hinchas porque entendían que no era el momento de su regreso, pero de los dos es quien marcó un gol y fue en la eliminación de la Copa Argentina frente a Aldosivi. Mientras que el otro jugador todavía no tuvo la oportunidad de empujar la pelota hacia el fondo del arco.

¿Qué pasa con Thiago Almada?

Desde que se produjo la presencia de un desgarro en su organismo, Thiago Almada viene entrenando de manera diferenciada y justo en el día del partido frente a Estudiantes de Río Cuarto se van a cumplir 21 días de reposo. Los más optimistas señalan que el volante podría formar parte de la lista de concentrados, pero se quedaría en el banco de suplentes. Mientras que otras voces señalan que lo van a preservar de cara al partido entre semana frente a Sarmiento de Junín.