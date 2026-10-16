Los dos caminos por los que Ramón Díaz puede ser el DT de River para la recta final del 2026

Ramón Díaz está cada vez más cerca de tomar las riendas de River Plate y su arribo se puede dar antes de que termine el 2026. El experimentado técnico riojano de 67 años depende de dos caminos para asumir y ambos tienen que ver con Leonardo Ponzio, quien acumula cuatro triunfos, un empate y una derrota desde que ocupa el lugar que dejó vacante Eduardo "Chacho" Coudet. En el ciclo Cancha Embarrada de El Destape Radio, Franco Formoso contó los motivos por el que el "Pelado" podría llegar incluso antes del Superclásico contra Boca.

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Los dos caminos de Ramón Díaz para volver a River en 2026

En principio, si el "Millonario" cae a manos de Belgrano en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba el próximo domingo 18 de octubre a las 20.15, sería el detonante para la salida del "León" más allá de que sacó 13 puntos de 18 posibles. La situación encuentra al elenco de Núñez afuera de los ocho primeros de la Zona B, por consiguiente sin un lugar en los playoffs con cuatro encuentros por delante. Para colmo, quedan poco más de 15 días para el cruce contra el "Xeneize" y el presente es preocupante en todas las líneas del equipo.

Otro motivo por el que Ramón Díaz podría asumir en los próximos días es que el propio Ponzio dé por sí mismo un paso al costado independientemente de lo que pase contra el "Pirata". Si esto sucede, le dejará el camino libre al "Pelado" para que tome las riendas con un calendario complicado por delante: primero recibirán a Racing en el Monumental, luego visitarán a Boca y por último serán locales ante Aldosivi con la ilusión de avanzar de ronda e ir por el campeonato que se le negó meses atrás con Coudet al frente.

Un detalle no menor es las cuestiones con la dirigencia quedaron en el olvido y Emiliano Díaz fue fundamental para que su padre lime asperezas con Rodolfo D'Onofrio. Por esto mismo, el mentor de la actual dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo dio el visto bueno para que el histórico entrenador regrese. Las declaraciones del hijo del ídolo, la negativa a dirigir Corinthians, el "guiño" del expresidente del club y el pedido de los hinchas han sido señales de este último tiempo para que se concrete el regreso.

Los números de Ramón Díaz como DT de River

Partidos dirigidos : 309.

: 309. Triunfos : 152.

: 152. Empates : 80.

: 80. Derrotas : 77.

: 77. Títulos: Copa Libertadores 1996, Supercopa Sudamericana 1997, Torneo Apertura 1996, 1997 y 1999, Torneo Clausura 1997 y 2002, Torneo Final 2014 y Copa Campeonato 2014

Ramón Díaz en su última etapa en River junto a Fernando Cavenaghi

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