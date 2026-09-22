River Plate ya piensa en el próximo partido del Torneo Clausura después de la derrota como local por 2 a 1 contra Huracán en el Estadio Monumental, pero todo indica que no será de acuerdo al calendario establecido por la AFA. Según informó el periodista Gustavo Yarroch en ESPN F12 este martes 22 de septiembre, el "Millonario" tiene decidido no presentarse. El siguiente compromiso es ante Sarmiento de Junín el próximo 7 de octubre, pero a dos semanas del mismo está en suspenso.

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Esta determinación de la dirigencia del club de Núñez tiene que ver con la fecha FIFA en la que la Selección Argentina se verá las caras con Bolivia, Burkina Faso y Benín, respectivamente. En el último encuentro se despedirá oficialmente Lionel Messi después de su anuncio en las redes sociales y no sólo estarán los convocados -cuatro de River-, sino que también estarán invitados otros campeones del mundo tan sólo un día antes de visitar al "Verde". El movilero de la señal de Disney reveló cuál es el plan de Stéfano Di Carlo y compañía para con este cotejo, dando detalles de por qué no quieren presentarse a jugar.

Yarroch reveló que River no quiere presentarse a jugar contra Sarmiento de Junín

"Me dijeron que River no se iba a presentar por nada del mundo el siete en Junín. River no quiere jugar de ninguna manera. Propuso jugar el 14 contra Sarmiento y el 10 contra Estudiantes de Río Cuarto", contó Yarroch en vivo durante F12 dejando en claro la idea de la cúpula del "Millonario". Esto se debe a que el DT no contará con varios de sus jugadores en las horas previas a este partido que, en principio, iba a postergarse al igual que toda la fecha pero no sucederá.

Esta determinación por parte de la dirigencia se filtró horas después del anuncio en el que confirmaron una propuesta con diversos cambios para el fútbol argentino. Por parte de la AFA confirmaron que evaluarán la propuesta para los torneos del año 2028 después de que tres instituciones salgan al cruce. A su vez, el club presidido por Di Carlo volvió oficialmente al Comité Ejecutivo de la AFA después de seis meses.

Quiénes son los convocados de River a la Selección Argentina

Los jugadores del "Millonario" que integran la nómina presentada por Lionel Scaloni son: Santiago Beltrán, Nicolás Otamendi y Tobías Andrada. Thiago Almada quedó descartado por la lesión sufrida ante Huracán, pero seguramente asistirá. Por otro lado, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Ángel Correa están invitados como campeones del mundo en Qatar 2022.

River Plate tiene planeado no presentarse vs. Sarmiento de Junín el próximo 7 de octubre

El fixture de River en lo que queda del Clausura