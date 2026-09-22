Otro jugador de la Selección Argentina sueña con River: "Una camiseta"

Un jugador de la Selección Argentina se ilusiona con la chance de jugar en River Plate y uno de los campeones del mundo del plantel que dirige Leonardo Ponzio puede ser fundamental para que se concrete su arribo. Se trata de Gianluca Prestianni, exhombre de Vélez Sarsfield que ya estuvo en el radar del "Millonario" pero su llegada no se dio.

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El extremo, que llegó al país para representar a la "Albiceleste" en los amistosos, habló al respecto e hizo referencia también a uno de los referentes del equipo de Núñez, como lo es Nicolás Otamendi.

Prestianni quiere jugar en River y le pidió "una camiseta" a Otamendi

"El otro día le hablé a Otamendi y le dije que me guarde una camiseta. Espero verlo pronto, me pone muy feliz que cumplió el sueño de jugar en River", aseguró el atacante en diálogo con los medios en pleno Aeropuerto de Ezeiza con respecto a su vínculo con el defensor campeón de América y del Mundo con el combinado nacional. A su vez, habló sobre su futuro con vistas a un posible acercamiento a la "Banda" pero dejó en claro que está feliz en Europa, es chico, tiene que aprovechar el momento y "más adelante uno no sabe lo que puede pasar".

Ahora, Prestianni espera por la oportunidad de tener rodaje con la camiseta de la Selección Argentina después de la sanción impuesta por la FIFA meses atrás y de perderse el Mundial 2026. Cabe destacar que ya lo hizo jugando cuatro minutos el pasado 14 de noviembre del 2025 cuando la "Albiceleste" disputó un amistoso contra Angola en el que se impuso por 2 a 0 con goles de Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Por qué Prestianni no llegó a River

Durante el último mercado de pases del 2025 y primero del año, River trabajó buscando refuerzos de jerarquía para el plantel que comandaba por entonces Marcelo Gallardo. Uno de los buscados fue Gianluca Prestianni, pero su arribo no se concretó a pesar de las ofertas del "Millonario" al Benfica. Una de las propuestas fue un préstamo por una temporada más la posibilidad de comprar la mitad del pase por 4 millones de euros, lo cual desde Portugal desestimaron. Su deseo de llegar al club existió, pero finalmente no hubo acuerdo y continuó en el club luso en el que jugó de la mano de José Mourinho antes de su salida.

Gianluca Prestianni se ilusiona con jugar en River

Los números de Prestianni en su carrera

Clubes : Vélez Sarsfield y Benfica de Portugal.

: Vélez Sarsfield y Benfica de Portugal. Partidos jugados : 107 (+1 con la Selección Argentina).

: 107 (+1 con la Selección Argentina). Goles : 15.

: 15. Asistencias : 12.

: 12. Títulos: Supercopa de Portugal 2025 con el Benfica.

Los tres partidos amistosos de la Selección Argentina en el país