River cerró uno de los grandes movimientos del mercado de pases con la incorporación de Ángel Correa. El delantero campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 llegó al Millonario después de una extensa negociación con Tigres de México, que tuvo distintos capítulos antes de alcanzar el acuerdo definitivo.

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La llegada del atacante significó una fuerte apuesta económica para el club de Núñez. Correa, que también tuvo una extensa trayectoria en Atlético de Madrid, se convirtió en una de las incorporaciones más importantes de River y en uno de los grandes nombres que se sumaron al plantel durante el mercado de pases.

Cuánto pagó River por Ángel Correa: los números oficiales

El monto definitivo que River abonó por la ficha de Ángel Correa fue de 15 millones de dólares brutos por el 100%. La cifra quedó establecida luego de una negociación con Tigres que tuvo varias idas y vueltas hasta alcanzar el acuerdo definitivo, para convertirse en el refuerzo más importante del mercado para el Millonario, junto al de Thiago Almada.

De esta manera, el delantero campeón del mundo se convirtió en una de las principales apuestas económicas del Millonario. La operación terminó concretándose después de que ambas partes lograran superar las diferencias que habían aparecido durante las distintas etapas de la negociación.

La segunda condición en la compra de Correa

Pero el acuerdo entre River y Tigres también contempla una condición adicional. El club de Núñez deberá pagar otros 1,5 millones de dólares si consigue clasificarse a la Copa Libertadores 2027. Ese monto extra no forma parte del desembolso inicial realizado por River, sino que está sujeto al cumplimiento de ese objetivo deportivo. Por lo tanto, el costo confirmado de la transferencia es de 15 millones de dólares, aunque potencialmente puede ascender a 16,5 millones si se cumple la cláusula pactada entre las instituciones.

Ángel Correa llegó como uno de los refuerzos de más renombre.

La llegada de Correa representó además el regreso del atacante al fútbol argentino después de varios años en el exterior. El delantero construyó buena parte de su carrera en Europa, especialmente durante su extenso paso por Atlético de Madrid, antes de continuar su trayectoria en el fútbol mexicano.

El arreglo de Leo Ponzio

La Comisión Directiva de River aprobó un contrato con Leonardo Ponzio como entrenador hasta el 31 de octubre de 2027. Sin embargo, la decisión no implica una ratificación definitiva del técnico ni garantiza su continuidad durante toda la próxima temporada, sino que responde a una exigencia reglamentaria para formalizar su vínculo con el club.