Un ídolo de River atacó a Boca y lapidó a Villa: "Juega mal a propósito"

Un ídolo de River atacó a Boca, destrozó a Sebastián Villa y a Darío Benedetto y calentó el Superclásico del fútbol argentino. "Juegan mal a propósito", disparó.

Un ídolo de River calentó el Superclásico 20 días antes del partido en el Estadio Monumental y destrozó a Boca. Como si fuera poco, disparó munición gruesa contra Sebastián Villa y Darío Benedetto, y hasta aseguró que según su opinión "juegan mal a propósito" en el equipo dirigido por Jorge Almirón.

Un emblema del "Millonario" en el fútbol argentino cruzó al archirrival e incluso manifestó que el conjunto de Martín Demichelis "está cuatro goles arriba" del "Xeneize". En la entrevista con Súper Deportivo Radio por Radio Villa Trinidad (FM 97.9), Oscar "Pinino" Más apuntó contra el club de La Ribera.

Pinino Más, ídolo de River, destrozó a Boca y a Villa: "¡Mamá querida!"

Durante el diálogo con el programa radial, el ex delantero de 76 años comparó a ambos equipos y opinó que "hoy hay cuatro goles de diferencia entre uno y otro, sin dudas". Incluso, vaticinó: "Ahora juegan River y Boca en la cancha de River... ¡Mamá querida!". "Y si sigue jugando así Boca, te dije 4-0 y me quedo corto", profundizó quien vistió la camiseta rojiblanca entre 1964 y 1976.

A la hora de analizar tanto al conjunto de Núñez como al de La Ribera, el segundo máximo goleador histórico de "La Banda" insistió con que "hay una gran diferencia entre los dos... no se puede comparar". "Vos ves a los once de River y ves a los de once de Boca, y hay un 70 u 80% de diferencia en la capacidad futbolística. River es mucho más equipo", amplió quien anotó 217 tantos en 422 encuentros, con 2 títulos conseguidos.

Pinino Más, el segundo máximo goleador de la historia de River.

Como si fuese poco, Más fulminó a los futbolistas del eterno rival cuando aseveró que "uno piensa que los jugadores lo hacen a propósito". Además, destacó que "el problema de Boca no son los técnicos, son los jugadores" y concluyó de manera contundente: "No se puede creer. Benedetto y Villa pienso que juegan mal a propósito".

Cuándo juegan River vs. Boca el Superclásico en la Liga Profesional 2023

El equipo de Demichelis recibirá al de Almirón el domingo 7 de mayo a las 17.30 horas en el Estadio Monumental, con el árbitro principal aún a definir. La transmisión del partido en vivo en la televisión será de los canales ESPN Premium y TNT Sports, para los cuales hay que tener contratados el servicio de cable y el del Pack Fútbol. En tanto, el streaming online estará a cargo de Star+ y de otras aplicaciones como D GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.