River Plate vs Palmeiras por Copa Libertadores: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River buscará dar el golpe cuando visite al Palmeiras este miércoles, con la difícil misión de remontar el 2-1 adverso del partido de ida para meterse en las semifinales de la Copa Libertadores. El Muñeco realizaría cambios tácticos importantes, abandonando la línea de cinco defensores y poblando más el mediocampo para ir por la hazaña en Brasil ante un Verdão que lleva nueve partidos invicto y le alcanza con un empate para avanzar.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan River Plate y Palmeiras, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Palmeiras?

El partido entre River Plate y Palmeiras por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores se jugará este miércoles 24 de septiembre de 2025, a partir de las 21:30 horas (hora argentina) en el estadio Allianz Parque de São Paulo. El encuentro será transmitido en vivo por FOX Sports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será el uruguayo Andrés Matonte.

El conjunto millonario llega a este compromiso con la necesidad imperiosa de remontar el 2-1 que sufrió en el Monumental la semana pasada, cuando los goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque le dieron la ventaja al conjunto brasileño. River necesita ganar por al menos un gol de diferencia para forzar la definición por penales, o imponerse por dos tantos para avanzar directamente a las semifinales del torneo continental.

Marcelo Gallardo realizó un manejo especial de su plantel en el último partido del torneo doméstico, cuando cayó 2-0 ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El técnico millonario no alineó a sus principales figuras y les dio descanso para que lleguen en la mejor forma física posible al duelo decisivo en Brasil. Esta estrategia busca tener a todo el plantel disponible para intentar la remontada histórica.

La situación de River en el torneo es crítica pero no imposible. El equipo de Núñez ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para revertir resultados adversos en territorio brasileño, y Gallardo prepara cambios tácticos significativos para poblar más el mediocampo y generar mayor volumen de juego ofensivo en el Allianz Parque.

Por su parte, el Palmeiras llega a este encuentro atravesando un momento extraordinario, con nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota en todas las competiciones. El Verdão viene de golear 4-1 a Fortaleza en el último fin de semana por el Brasileirao, resultado que reafirmó su gran nivel futbolístico y la confianza del plantel dirigido por Abel Ferreira.

El conjunto paulista se encuentra en el tercer puesto del campeonato brasileño con 49 puntos, a solo dos unidades del líder Flamengo, lo que demuestra la consistencia que ha mostrado el equipo durante toda la temporada. Esta solidez se refleja también en su desempeño en la Copa Libertadores, donde ha sido uno de los equipos más regulares del torneo.

Abel Ferreira, técnico del Palmeiras, hizo un llamado especial a la hinchada para el partido ante River. El estratega portugués pidió a los torcedores que repliquen el ambiente que vivieron en el Monumental de Buenos Aires, donde más de 80 mil hinchas millonarios crearon una atmósfera intimidante. "Eso es lo que espero que nuestros hinchas hagan el miércoles", declaró el entrenador luso tras el triunfo ante Fortaleza.

Formaciones probables de River Plate y Palmeiras

Marcelo Gallardo realizará cambios importantes en su esquema táctico respecto al partido de ida. El Muñeco abandonaría la línea de tres defensores que utilizó en el Monumental y volvería a apostar por una línea de cuatro defensores, poblando así más el mediocampo que quedó muy expuesto en el primer encuentro. Enzo Pérez, Kevin Castaño e Ignacio Fernández mantendrían sus lugares, pero se sumarían más volantes para equilibrar el juego.

Las principales dudas en la formación millonaria pasan por la defensa, donde Lucas Martínez Quarta sería titular tras su buen ingreso en la ida, mientras que en el lateral derecho la disputa está entre Lautaro Rivero, quien mantuvo buen nivel desde su debut, y Paulo Díaz, que arrastra problemas físicos. En el mediocampo, Giuliano Galoppo y Juan Carlos Portillo son alternativas para sumarse, con la posibilidad de que Nacho Fernández o Juan Fernando Quintero ocupen la posición más adelantada.

Por el lado del Palmeiras, Abel Ferreira cuenta con todo su plantel disponible tras el último entrenamiento en el Allianz Parque. El técnico portugués realizaría una sola modificación respecto al equipo que enfrentó a River en Buenos Aires: Agustín Giay iniciaría como titular en lugar de Khellven, quien en los últimos días realizó trabajos especiales por un trauma en el pié y comenzaría en el banco de suplentes.

El resto de la formación del Verdão se mantendría sin cambios, con Gustavo Gómez y Murilo en el centro de la defensa, y la dupla ofensiva conformada por José López y Vitor Roque, autor de uno de los goles en la ida. El conjunto brasileño jugará con la tranquilidad de saber que un empate le alcanza para clasificar a las semifinales de la Copa Libertadores, aunque buscará sentenciar la serie con un nuevo triunfo en casa.

Probable formación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juanfer Quintero; Maximiliano Salas.

Probable formación de Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson, Andreas Pereira; José López, Vitor Roque.

Palmeiras vs River Plate: Ficha técnica