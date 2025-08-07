Quién es Matías Galarza: de qué juega, edad y dónde nació

Quién es y dónde jugó Matías Galarza Fonda, volante de River y de la Selección de Paraguay.

Matías Galarza Fonda es uno de los futbolistas que incorporó River en este mercado de pases. Un jugador que supo ser una pieza clave en Talleres de Córdoba, siendo uno de los conductores del equipo que peleó hasta la última fecha el campeonato argentino del 2024, que ganó finalmente Vélez. A su vez, su gran presente le permitió llegar a la Selección de Paraguay, donde se ganó un lugar importante para el entrenador del elenco guaraní, Gustavo Alfaro.

El jugador se muestra como una de las grandes promesas del fútbol paraguayo, producto de su gran manejo de pelota. Esto llevó a que algunos lo llegaran a comparar con el croata Luka Modric, producto también de un leve parecido físico. Lo cierto es que fue una de las grandes obsesiones en este mercado de pases de Marcelo Gallardo, que está decidido a buscar imprimirle un gran lavado de cara al equipo, con vistas a conseguir un rendimiento que le permita aspirar a ganar la Copa Libertadores 2025, el gran objetivo del "Millonario".

De qué juega Matías Galarza Fonda y cuántos años tiene

Matías Galarza en un cruce con Paulo Díaz con su selección.

Con sólo 23 años de edad (nacido en febrero de 2002), si nos referimos a las características de Galarza, se desempeña como mediocampista. Puede jugar en el cículo central como doble "5", en la distribución de la pelota. También se desempeña como interior por la izquierda en una línea de tres volantes, al aprovechar su pegada (es zurdo) y panorama. Sin embargo, en alguna ocasión se acomodó a jugar pegado a la banda, como carrilero por izquierda. Una gran ductilidad ofrece y fue algo de lo que llamó la atención de Gallardo.

Dónde nació y qué trayectoria tiene Matías Galarza

Nacido en la ciudad de Asunción, desde los 12 años se desempeñaba en el fútbol de salón en el Club General Genes. Después comenzó las inferiores en Olimpia y en 2020 fue cedido a préstamo al Vasco Da Gama. Tras destacar con el equipo sub-20, debutó con el primer equipo del conjunto brasileño el 3 de marzo de 2021. Vasco compró su pase y lo cedió a préstamo al Coritiba, donde jugó el año 2022. Finalmente, en 2023 llegó a Talleres de Córdoba.

Por su parte, debutó con la Selección de fútbol de Paraguay el 31 de agosto de 2022, en lo que fue victoria amistosa 1-0 frente a México. En total jugó 8 partidos y convirtió 1 gol. Y el 24 de julio de 2025 se oficializó su traspaso a River Plate a cambio de 3.5 millones de euros. Fue presentado en el Estadio Monumental y firmó un contrato que lo vincula hasta el 31 de diciembre de 2028, donde busca hacer historia.