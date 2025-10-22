Quién es Joaquín Panichelli: de qué juega, dónde lo hace y sus mejores goles

Joaquín Panichelli con Racing de Estrasburgo.

Joaquín Panichelli es sin duda alguna una de las grandes revelaciones del último tiempo en el fútbol europeo. Un jugador que no aparecía en el radar de nadie hace pocos meses y es hoy goleador en la Ligue 1 en Francia. Un problema de los interesantes para el entrenador de la Selección Argentina Lionel Scaloni, que debe empezar a delinear lo que será la convocatoria para el mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Nacido en la ciudad de Córdoba, jugó en las inferiores de varios equipos de la provincia, como Racing de Nueva Italia o Belgrano, hasta arribar a River. Y allí no encontró lugar para poder desplegar su categoría en la primera división del fútbol argentino, por lo que tuvo que emigrar a otras tierras. Y allí un camino meteórico, donde tuvo que superar obstáculos y una lesión importante para llegar a destacarse.

De qué juega Joaquín Panichelli y dónde lo hace

Joaquín Panichelli juega de centrodelantero.

El equipo donde se desempeña es el Racing de Estrasburgo.

La carrera y equipos de Joaquín Panichelli

Joaquín Panichelli en Mirandés.

En cuanto a su carrera en primera, fue convocado por primera vez al primer equipo de River Plate durante la gestión de Marcelo Gallardo, específicamente para el partido ante Talleres de Córdoba el 24 de septiembre de 2022, correspondiente a la fecha 21 de la Liga Profesional. Sin embargo, no llegó a debutar oficialmente en la Primera División del club, al no encontrar lugar durante la gestión de Martín Demichelis.

En su primera temporada en España, Panichelli disputó tan solo 12 partidos en el Alavés y no logró convertir ningún gol. Ante esta situación, el delantero fue cedido al Mirandés, de la segunda división española, para la temporada 2024/2025. Allí disputó 44 partidos, anotó 21 goles y repartió 8 asistencias. De todas maneras, el equipo del argentino perdió la final por el ascenso a primera división contra el Real Oviedo.

Panicheli fue vendido en julio 2025 al Racing de Estrasburgo por 20 millones de dólares, donde el ex River se afirma como el máximo goleador del torneo local. Lleva siete tantos en total en el actual campeonato francés, con apenas 10 partidos que son los que jugó con la casaca de Estrasburgo desde su llegada desde el fútbol español. Y encontró un gran socio en el ex Boca Valentín Barco, que es una de las figuras del equipo.