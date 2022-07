Mariano Closs dio su teoría sobre el mal momento de River: "Agotado"

La picante teoría de Mariano Closs acerca del mal momento que transita el River de Marcelo Gallardo en el fútbol argentino.

La segunda derrota consecutiva del River de Marcelo Gallardo llevó a que muchos periodistas en el ambiente del fútbol argentino se refieran a este momento como "una crisis" por la que transita "El Millonario". Entre aquellos que opinaron al respecto estuvo nada menos que Mariano Closs.

El conductor de ESPN F90 reveló su visión acerca de los bajos rendimientos del conjunto del "Muñeco" durante las caídas a manos de Vélez (1-0) por la Copa Libertadores y de Huracán (3-2) por la Liga Profesional. Luego del testimonio del relator hubo un debate de varios minutos en el estudio del canal con sus colegas Esteban Edul, Luciana Rubinska, Martín Costa, Leonardo Paradizo, Juan Simón y Leonardo Gabes.

La visión de Closs sobre la crisis de River: "A Gallardo lo veo agotado"

En pleno arranque del programa de televisión del lunes 4 de julio de 2022 al mediodía, el presentador opinó que, tras la caída ante "El Globo", el entrenador del equipo de Núñez "se fue enojado o ya superado por el rival, entregado". Además, aseguró que "(Sebastián) Battaglia fue más inteligente que Gallardo en no hacerle caso a la derrota, en no darle importancia, porque Battaglia dijo que no iba a poner titulares pero Gallardo lo terminó haciendo".

En la misma línea, Closs aseveró que Gallardo "corrió un riesgo innecesario" por el hecho de haber colocado a algunos futbolistas habitualmente estelares en el segundo tiempo, ya que según él "los ponés o ni siquiera los lleves". Y detalló: "Porque se la jugó con (Julián) Álvarez, con (Esequiel) Barco, con (Héctor) Martínez, y hoy no estamos hablando de lesiones". "Y esto viene a colación porque los equipos bis de Boca y River juegan mal", profundizó.

"¿Pero qué hacen los técnicos con los segundos equipos los días de entrenamiento? ¡Porque no se ve nada! Y entonces terminamos cayendo en los jugadores", insistió el conductor de ESPN. "Yo veía a (Tomás) Pochettino, pero no tiene la culpa de que Gallardo lo meta casi de punta y de espaldas en todas las jugadas... Sale River y él está siempre de espaldas, ¿eso no es responsabilidad de Gallardo con su equipo bis?", se preguntó el presentador.

Closs dio su polémica teoría sobre el mal momento de River.

A fondo con su postura, Closs agregó que "por eso se nota, además, que es como que ya no le encuentra la vuelta... Está como agotado Gallardo". Y sentenció que "de hecho, si se va sin dar la conferencia de prensa es porque está como fastidioso... Esto no quita que no pueda dar vuelta la serie con Vélez".

"A River le encuentro autoridad, pero no ejercida en el equipo bis. Entonces, me pregunto si estos jugadores tienen que ver con lo que pretende Gallardo o son simplemente alternativas de los titulares", completó el relator en F12.