Marcelo Gallardo, con bronca tras la caída de River vs. Sarmiento: "Molesta mucho"

Marcelo Gallardo se mostró con mucha bronca luego de la derrota de River contra Sarmiento en "El Monumental" y admitió que está muy molesto.

Fiel a su estilo, Marcelo Gallardo hizo una feroz autocrítica después de la derrota de River contra Sarmiento por 2-1 en el estadio "Monumental". Tras la eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores, "El Millonario" jugó mal otra vez y transita por la mitad de la tabla de posiciones de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino.

En la conferencia de prensa posterior en el Antonio Vespucio Liberti, "El Muñeco" fue sincero y se mostró molesto ante los periodistas presentes en la sala. Más allá del análisis del partido en sí, fue contundente con relación al balance del equipo en lo que va del semestre.

Gallardo, fastidioso por la caída de River vs. Sarmiento: "Nos deja molestos"

Con relación al sistema ultradefensivo del conjunto visitante, el técnico señaló: "No me sorprendió, porque esperábamos un planteo similar al que (Israel) Damonte trajo con Arsenal el año pasado. Le dimos la facilidad que en aquel entonces no tuvieron". Además, opinó que "Sarmiento es un rival que espera con mucha gente, tenés que desgastarlo mucho para entrarle" y reconoció que "con un 2-0 abajo, se complicó".

Acerca del desarrollo del cotejo en Núñez, "El Muñeco" destacó: "Tuvimos el control, pero no la profundidad para quebrarlos. Se nos hizo cuesta arriba, e incluso con el resultado adverso". Igualmente, evitó referirse a las reiteradas falencias defensivas de su River: "Somos un todo, no puedo echarles la culpa a los defensores cuando nos marcan o a los delanteros cuando fallan las situaciones".

"Me molesta no haber encontrado la regularidad, ya que hoy era un buen día para seguir sumando y no pudimos hacerlo", admitió Gallardo en la conferencia. Incluso, continuó con la autocrítica: "Cuando atacamos, tenemos que hacerlo concentrados. Y cuando defendemos, lo mismo. No lo hicimos y lo pagamos caro".

Sarmiento dio el batacazo y le ganó a River en el Monumental.

Además, el técnico sostuvo que, ante un adversario que defiende con tantos futbolistas, "hay que tratar de tener creatividad, paciencia para mover la pelota, generar situaciones y tal vez así encuentres la posibilidad de quebrarlo". "Dos goles fue mucho porque no pudimos tener la posibilidad de darlo vuelta. Nos deja molestos. Fue un freno, nos molesta mucho", se sinceró.

Sin embargo, Gallardo prefirió valorar a su plantilla y completó: "Tenemos jugadores de calidad, de jerarquía, ahora que conformar un equipo, ajustarnos para ver si le va a dar alegrías a esta institución. Tenemos que sentir esa dinámica competitiva de un equipo duro cuando ataca y cuando defiende".