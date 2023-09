Latorre filtró toda la verdad sobre la crisis de Demichelis en River: "Me llego a enterar"

Diego Latorre reveló toda la verdad de la crisis interna que vive Martín Demichelis como entrenador de River, tras las filtraciones en plena Copa de la Liga Profesional 2023.

Diego Latorre sorprendió en Equipo F Noche (ESPN) y aniquiló a Martín Demichelis, cuando filtró cómo se pueden llegar a sentir los jugadores del plantel de River luego de las internas del vestuario. El panelista del programa de televisión se soltó y detalló qué suele suceder dentro de un grupo ante situaciones de este tipo.

La emisión del lunes 25 de septiembre de 2023 fue conducida por Luciana Rubinska en lugar de Sebastián "El Pollo" Vignolo. Mientras debatían acerca de la racha negativa histórica del "Millonario" como visitante, "Gambetita" llamó la atención con sus filosos cuestionamientos para el director técnico del vigente campeón del fútbol argentino.

Latorre reveló los detalles de la crisis interna del River de Demichelis: "Imagen debilitada"

Mientras intercambiaban opiniones al respecto, el panelista de ESPN irrumpió: "Más allá del análisis futbolístico, me da la sensación..., nosotros hemos sido futbolistas, de que quedó un poco debilitada la figura de Demichelis en la interna". Al mismo tiempo, el exjugador destacó que "cuando te enterás de que un entrenador se reúne con periodistas, les pasa información clasificada y da nombres de esos jugadores... como que él se está defendiendo, está poniendo un paraguas de protección. Eso para el jugador...". "¡Es terrible!", acotó su colega Carlos "Mono" Navarro Montoya.

"Yo la verdad que no sé cómo son los jugadores en estos tiempos, por ahí no les interesa", reflexionó el ex Boca y Racing, entre otros. "¿Pero entonces es un corto plazo lo de Demichelis?", quiso saber Mariano Closs. "No sé, no estoy calificado para tomar... No tengo esa función. Sacame del rol de periodista: como jugador de fútbol me llego a enterar de que el entrenador habla mal de algunos futbolistas, ¡delante de los periodistas!", le contestó el exatacante a pura sinceridad.

Latorre aniquiló a Demichelis por las filtraciones internas en River.

Con relación a lo que ocurre en un grupo, Latorre remarcó: "Nosotros tenemos un sentido corporativo que somos una unidad entrenador, cuerpo técnico, jugadores, somos una hermandad". Incluso, aseguró que "los demás son de palo" y profundizó: "Los periodistas... no te digo que son enemigos, pero no tienen nada que ver con esa cosa de tribu que tenemos nosotros los jugadores de fútbol. Juegan en otro equipo".

En el mismo sentido, "Gambeta" señaló que "el jugador y el entrenador están de este bando, ¡y los demás están del otro! Hasta los dirigentes". También destacó que "hay reglas que son sagradas dentro de un grupo" y amplió: "Los jugadores y el cuerpo técnico comparten una intimidad y nos ayudamos". Incluso, manifestó que "si vos te enterás de que hay un tipo desleal, un traidor, que le pasa información a la prensa, que habla por detrás... Pasó siempre, pero cuando está tan declarado y pasan estos episodios, el entrenador pierde un poco esa imagen de protector de los jugadores".

"Es evidente que algo se rompió", comentó Daniel Arcucci. Y Latorre coincidió con el panelista porque según él "te das cuenta porque hay sobreactuaciones... los besos, los abrazos, las palabras, es una sobreactuación". Sin embargo, aclaró finalmente que "un plantel roto puede salir campeón".