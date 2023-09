La tajante decisión de Gallardo sobre su futuro que sorprende a todo River

Marcelo Gallardo es pretendido por un equipo de Europa y en River se frotan las manos con su determinación.

El nombre de Marcelo Gallardo está continuamente relacionado al mundo River Plate y, en las últimas horas, el "Muñeco" tomó una decisión sobre su futuro que hizo ruido en el "Millonario". El entrenador tiene ofertas sobre la mesa y en Europa se especula con una inminente llegada.

Desde su alejamiento de la dirección técnica en 2022, Gallardo no volvió a hacerse cargo de ningún plantel a pesar de haber tenido varios ofrecimientos. En la actualidad, el entrenador multicampeón en la Argentina recibió una propuesta del Villarreal de España y, en medio de los rumores de un fuerte conflicto entre Martín Demichelis y los jugadores, sorprendió con su respuesta y algunos fanáticos se ilusionaron.

La respuesta de Gallardo a Villarreal

Enrique Setién se había hecho cargo del "Submarino amarillo" en octubre pasado, luego de haberse retirado del profesionalismo. Si bien tuvo una buena primera campaña, el inicio de la segunda temporada, con tres derrotas en cuatros encuentros, lo eyectó directo del puesto.

Ante su salida, los dirigentes del club español le hicieron una propuesta a "Napoleón" pero no llegó a buen puerto. Según indicó el periodista Germán García Grova de TyC Sports, Gallardo rechazó el ofrecimiento y su futuro sigue siendo una incógnita, cuando dos meses atrás también había desechado una oferta de Olympique de Marsella.

Esta noticia envalentonó a hinchas del "Millo", quien ven al DT a uno de los mayores ídolos. Incluso, la repercusión que tuvo una supuesta pelea de Demichelis con los referentes del plantel, planteó una posible salida del entrenador del club, situación que parece poco probable tras la consagración en la Liga Profesional.

El Pollo Vignolo ventiló en El Trece los jugadores que se van de River: "Fin de ciclo"

El Pollo Vignolo ventiló la crisis en River con Demichelis.

Sebastián "El Pollo" Vignolo reveló en El Trece quiénes son los jugadores que se irán de River en diciembre de 2023. El conductor de Pasión por el Fútbol en la televisión apuntó categoricamente contra el vigente campeón nacional por la apatía que demostró en el estadio Amalfitani de Vélez, donde fue superado claramente y cayó por 2-0. Ya eliminado de la Copa Argentina y de la Libertadores, la Copa de la Liga Profesional es el único objetivo que le queda al conjunto de Núñez hasta e 2024.

Sin filtro, el periodista deportivo reveló que hay dirigentes "muy calientes y preocupados" por el mal momento del "Millonario" después de la consagración en la pasada Liga Profesional. De hecho, confirmó que diciembre de 2023 será una bisagra en el mercado de pases, con el "fin de ciclo" para varios referentes.

En El Trece, el presentador comenzó: "Creo que Demichelis tiene que tomar nota de lo que pasó el sábado con algunos futbolistas, a mi no me gustó. Vi a un River desganado, apático, ido, sin juego, sin energía... No era River". Incluso, comunicó que "hay gente preocupada por la actuación del otro día y no es solamente del cuerpo técnico sino de más arriba, de la dirigencia" porque "vieron algunas situaciones de los jugadores que... ¡Los quieren con más energía, viejo!".

"¿Qué piensan los jugadores de Demichelis?", le preguntó el relator a Nicolás Distasio, el cronista del club en el canal, e insinuó que hay algunos futbolistas que no están conformes con ciertas actitudes del DT. "No, no tengo idea", se sinceró Distasio al respecto. Al instante, Vignolo opinó que "a veces, tener tantos buenos jugadores es un problema" y adelantó que "en el River que viene, a fin de año hay ciclos cumplidos".

Con relación puntualmente a Nicolás De la Cruz, que sigue en Núñez pese a haber tenido varias ofertas para marcharse, el "Pollo" reflexionó porque "hay que ver cómo se queda" y amplió: "Mirá que soy fanático de De la Cruz, pero creo que se quiere ir. Su ciclo está terminado, ¿pero qué quiere que haga River?". Sobre ese tema, el conductor insistió con la información de "hay gente que está preocupada con algunos jugadores grandes" y preguntó: "¿Nacho (Ignacio) Fernández cómo está?".